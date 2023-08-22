الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

سقوط عصابة تجار الكيف وأشهرهم نوفل والسبعاوى في سوهاج

مديرية امن سوهاج،فيتو
مديرية امن سوهاج،فيتو

تمكنت مباحث طهطا بسوهاج من ضبط 4 أشخاص تجار مخدرات في مركز طهطا ضبط بحوزتهما٧٠ طربة بسكوته حشيش المخدر تزن ٨.٥ كيلو حشيش أثناء استقلالهم توكتوك دراجة بدون لوحات بمدخل قرية القبيصات مركز طهطا بسوهاج. 

 

كانت الأجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مباحث طهطا تفيد بورود 4 أشخاص يستقلون توك توك لترويج المخدرات وتوزيعها على عملاء تجار الكيف في دائرة مركز طهطا.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد زين مدير مباحث الجنائية وتم ضبطهم وهم كلا من احمد ن 23 عاما عاطل وشهرته نوفل سوهاج وناصر ع.  وشهرته السبعاوي  58 عاما عاطل ومقيم قسم طهطا وطارق حسين م   20 عاما عاطل ومقيم بندر طهطا ومحمد احمد عبدالواحد احمد 26 عاما عاطل ومقيم الغنايم غرب طهطا  ضبط بحوزتهما 70  طربه مجزاة وزنت٨.٥ كيلو حشيش ٤ هاتف٣ سلاح ابيض١٥٠٠ جنيه  من حصيلة البيع 

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وتم ضبطهم أثناء أستقلالهم توكتوك بدون لوحات مدخل قرية القبيصات مركز طهطا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق. 

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