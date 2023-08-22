الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

إزالة 1310 حالة إشغال وتعد للمحال والكافيهات بالجيزة (صور)

حملة اشغالات بالجيزة؛
حملة اشغالات بالجيزة؛ فيتو

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهى ورفع الإشغالات ومنع التعديات. 

وتابع محافظ الجيزة الجهود الدورية  لأجهزة المحافظة بشأن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة المرور وإزالة التعديات من الطريق العام.


التحفظ على عدد ٩٨٠ حالة إشغال بجنوب الجيزة

 

وفى هذا السياق شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع " المجزر الالي، المنيب، البحر الاعظم، ميدان ام المصريين، ميدان الساحة الشعبية، ميدان الجيزة " والتي تمكنت من التحفظ علي عدد ٩٨٠ حالة إشغال وتعدي للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.

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مصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بالدقي
 

كما قام حي الدقى بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع " السودان، إمتداد محيى الدين، التحرير، ميدان المساحة، جهينة، الدقى " والتى تمكنت من ضبط ٨ درجات نارية مخالفة ومصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي. 


وتمكنت حملة من حى العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حيث تم تحرير
 
كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بحي الهرم  عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد’ وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

 

حملات إشغالات
 

 


شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.
 

 كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.

 

 

إزالة 150 حالة إشغال 
 
 

 

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

 وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

ورفع  مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبدالله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.

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احمد راشد محافظ الجيزة العمرانية المجزر الالي ام المصريين جيزة جنوب الجيزة حي الطالبية حى الدقى حي الهرم

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