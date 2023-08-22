بيطري الشرقية ينظم دورة عن استخدام السونار في التشخيص

أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع ( كلية الطب البيطري - جامعة الزقازيق) بتنظيم دورة تدريبية بعنوان ( استخدام السونار في التشخيص والكشف عن الأمراض في الحيوانات الأليفة ) والتي حاضر فيها الدكتور محمد جمعة ( أستاذ التخدير والجراحة واستشارى طب ورعاية الحيوانات الأليفة بكلية الطب البيطري - جامعة الزقازيق ).

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رفع مستوى أداء الأطباء والارتقاء بمستوياتهم

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن الدورة التدريبية تأتي في إطار رفع كفاءة الأطباء البيطريين والارتقاء بمستوى الأداء في مجال رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة وأن هذه الدورات التدريبية تحتوي على جزء نظري وجزء عملي لتدريب الأطباء على استخدام الآشعة التشخيصية والسونار في كيفية تشخيص الأمراض التي تهدد الحيوانات الأليفة وطرق الوقاية منها، وخطة حماية هذه الحيوانات من مخاطر الأمراض وخاصة الأمراض المشتركة وكيفية التعامل الصحيح مع أجهزة السونار وذلك للارتقاء بمستوى الأطباء البيطريين داخل الوحدات وتقديم الخدمة الطبية البيطرية على أكمل وجه حفاظًا على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

المتدربون يشيدون بحجم المعلومات ومخرجات التدريب

وأشاد الحضور من الأطباء البيطريين المتدربين بسعادتهم وتقديرهم للمعلومات القيمة من خلال الدورة التدريبية وتم تسليمهم شهادات إتمام هذه الدورة مع شكرهم على الالتزام والجهد والعمل المتميز أثناء الدورة والتمني لهم بدوام التوفيق ومزيدًا من العطاء للارتقاء بمستوى الأداء في مجال رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض من خلال رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتطوير مستوى الأداء لتلبية احتياجات السوق المحلى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

التحصين ضد الحمى القلاعية

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ٣ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٣١٤ ألفا و٩٤٧) رأس ماشية مابين تحصين ( ١٥٦ ألفا و١٩ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(١٥٨ ألفا و٩٢٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٥٣٥٥) رأس ماشية.

زيارات ميدانية للقرى بجميع المراكز

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٢٧١) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

لجان تحصين متنقلة لمنازل المربيين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه وتخفيفا على المواطنين فأن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.