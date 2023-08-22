الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

زغلول صيام يكتب: لا يعنيني بوبو ولا غيره.. كيف يحصل لاعب مصري على فلوسه في الدوري المصري بالدولار؟!

محمد رضا بوبو، فيتو
محمد رضا بوبو، فيتو

اليوم كتب اللاعب محمد رضا بوبو المنتقل إلى صفوف نادي بيراميدز على صفحته الشخصية أنه تعرض لخديعة من ناديه السابق فيوتشر فيما يخص مستحقاته المالية التي بلغت وفق روايته 4 ملايين و200 ألف جنيه مصري بعد أن وقع على مخالصة قبل الانتقال لناديه الجديد.
وأنا هنا لا يعنيني إن كان بوبو قد حصل على مستحقاته أم لا ولا أي شيء ذكره في البيان بقدر جملة تحتاج إلى تحقيق عاجل عندما اتصل بمسئول كبير في النادي وقال له (امضي وأنت فلوسك عندي... امضي أنت وزملائك اللي ماشيين … هنيجي ونسلم عليكم وتاخدوا الشيك بالدولار زي باقي الفريق ….).
إلى هنا شكرا.. وأتوقف عند كلمة تاخدوا الشيك بالدولار زي باقي الفريق وهذا لا يحتمل التأويل بقدر ما يؤكد أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم بالدولار.. وحدود علمي أن هناك أزمة عملة صعبة تسعى الحكومة والدولة جاهدة -ليل نهار-  من أجل توفير الدولار الذي نحتاجه في أمور كثيرة جدا تخص احتياجاتنا الأساسية.
لست معنيا بكيف تم توفير الدولار من الأساس حتى يحصل عليه اللاعبون ولماذا لم يتم منحهم مستحقاتهم بالجنيه المصري مثل باقي خلق الله في كل أنحاء جمهورية مصر العربية لا سيما وأن حدود علمي أن جميع اللاعبين المصريين في كل الأندية يحصلون على رواتبهم بالجنيه فيما عدا اللاعبين الأجانب يحصلون على مستحقاتهم بالدولار وفيهم من يتم الاتفاق معه على منحه راتبه بالمصري.
أتمنى أن تخرج إدارة نادي فيوتشر لتكذيب هذا الأمر لأنه لو صح تصبح مشكلة كبيرة وتفتح أبوابا كثيرة للاجتهادات ومنها كيف وصل الدولار ولماذا دفع المستحقات بالدولار وهل اللاعبون سيحصلون على الدولار من البنك ثم يخرجون بتحويله إلى الجنيه من الخارج.
إما أن اللاعب بوبو قد ذكر معلومات خاطئة وهنا لا بد أن تظهر الحقيقة وهي …هل حصل لاعبو فيوتشر على مستحقاتهم بالجنيه أم بالدولار؟!
مثلا الأهلي باع حمدي فتحي لناد في قطر بالدولار وباع محمد شريف لناد سعودي بالدولار.. فهل الدولارات القادمة من قطر والسعودية لا تدخل حسابات النادي في البنوك؟! وهل من الممكن أن يعطي لاعبيه المحليين مستحقاتهم بالدولار لو أن  هناك أزمة سيولة في الجنيه المصري.
من الواضح أن الأمر يحتاج إلى تفسير واضح، ومسئولو فيوتشر الوحيدون الذين يملكون الحقيقة كاملة ونحن في انتظارها.. وللحديث بقية.
 

Advertisements
فيوتشر بيراميدز محمد رضا بوبو آخر تحديث لسعر الدولار اليوم زغلول صيام

مواد متعلقة

بعد أزمة بوبو، المصري يجدد طلبه لمستحقاته المتأخرة لدى فيوتشر

محمد رضا بوبو يفتح النار على فيوتشر

زغلول صيام يكتب: مبروك للكابتن حازم.. هو ينفع نائب البرلمان يتقاضى راتبا من قناة عربية؟!

زغلول صيام يكتب: حكاية عماد متعب مع رشدي أباظة في فيلم رابطة أندية الدوري!

الأكثر قراءة

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

تعرف على راتب كولر بعد تمديد عقده مع الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

شاهد رقص أليسيا يانكون بقميص الأهلي الجديد على أنغام سطلانة

زغلول صيام يكتب: لا يعنيني بوبو ولا غيره.. كيف يحصل لاعب مصري على فلوسه في الدوري المصري بالدولار؟!

مصدر بسيراميكا ينتقد استعارة القندوسي بـ 400 ألف دولار

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات في آخر 25 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية