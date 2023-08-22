أول قرار ضد المتهمين بالتشاجر في المعصرة لخلافات على بيع قطع أثرية
قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس 4 أشخاص إثر خلافات على صفقة بيع قطع أثرية بالمعصرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، طـرف ثانى: (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية")..
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم مبلغ مالى وتبين وقوعها على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الطرف الثانى بالنصب والإحتيال على الطرف الأول والاستيلاء على مبلغ مالى منه مقابل إيهامه ببيع قطع أثرية له.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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