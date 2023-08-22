تقليل الاغتراب 2023، الشروط والإجراءات بتنسيق الجامعات 2023

تقليل الاغتراب 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 بالمرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2023 عن تفاصيل تقليل الاغتراب والتحويلات وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، صباح اليوم الثلاثاء.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفور إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، بدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويلات بين الكليات.

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شروط قبول تقليل الاغتراب

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة وهي كالتالي:

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية

تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.