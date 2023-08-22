الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رسميا التعليم العالي تعلن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب وشروط التحويلات

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، حيث بدأ  تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

كما أعلنت  وزارة التعليم العالي عن مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) 
أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية
تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

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أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:


التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.


التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.


لا توجد تحويلات ورقية.


التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).


تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 


ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.


يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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