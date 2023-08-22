الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث طلاب القسم الأدبي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي 

ويمكن لطلاب الشعبة الأدبية  الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط التالي هنا 

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، حيث بدأ  تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

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وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

الشعب العلمية
250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.
259445

الشعبة الأدبية
238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%. 
90688

الإجمالي
350133

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:


عدد الطلاب المتقدمين 
 

علمي 254168

أدبي 90218

الإجمالي: 350133

 

لم يتقدم: 5747

علمي 5277

أدبي 470

وبذلك يتضح تخلف (5747) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة 

 

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

الشعب العلمية 73054
الشعبة الأدبية 209226
الإجمالي
282280

 

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:
التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.


بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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