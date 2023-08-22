لطلاب المرحلة الثالثة 2023، خطوات تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحًا أنه تم البدء في تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8 /2023.

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

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ويبحث الطلاب عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة، حيث أوضح مصدر بالتعليم العالي أنه من المقرر فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة مطلع الأسبوع المقبل.

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات عدة قواعد يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني.

التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

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