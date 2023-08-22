ألسن كفر الشيخ في المقدمة، تنسيق كليات الألسن 2023 لطلاب علمي وأدبي

تنسيق كليات الألسن 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 لـ كلية الألسن بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، صباح اليوم الثلاثاء.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأعلنت الوزارة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8/ 2023.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، تنسيق كلية الألسن 2023

وفور إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة عن الحدود الدنيا لكلية الألسن بجميع الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي بالدرجات

وجاء تنسيق كلية الألسن بجميع محافظات الجمهورية للشعبة العلمية بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الثانية وهو كالتالي:

تنسيق ألسن 2023 للشعبة العلمية

ألسن كفر الشيخ 350

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342

ألسن عين شمس 330

ألسن الفيوم 328.5

ألسن كفر الشيخ رياضة 327

ألسن أسوان 326.5

ألسن بني سويف 326

ألسن الأقصر 325.5

ألسن المنيا 325

ألسن سوهاج 325

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 324.5

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323

ألسن عين شمس رياضة 310.5

ألسن الفيوم رياضة 308.5

ألسن أسوان رياضة 307.5

ألسن بني سويف رياضة 306.5

ألسن الأقصر رياضة 304

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5

ألسن المنيا رياضة 300.5

ألسن سوهاج رياضة 299

تنسيق ألسن 2023 للشعبة الأدبية

ألسن كفر الشيخ 368

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5

ألسن عين شمس 355

ألسن الفيوم 353.5

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350

ألسن المنيا 349

ألسن أسوان 348

ألسن سوهاج 347.5

ألسن الأقصر 346.5

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التعليم العالي موعد فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2023.

ووفقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه تقرر فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، بدء من يوم الأربعاء المقبل 24 أغسطس ويستمر لمدة أيام كاملة، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

خطوات تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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