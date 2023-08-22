الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

5 توصيات مهمة من الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم الإجراءات الواجب اتباعها بعد اكتشاف أول إصابتين بتمحور  EG-5.2 الجديد لفيروس كورونا.

١- الالتزام بالتطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم

٢- التطهير المستمر للأيدي والأسطح. 

٣- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

٤- للمصابين بأعراض تنفسية،يجب تجنب الاختلاط بغير المصابين.

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٥- التغذية الجيدة.

وأكدت وزارة الصحة المتابعة دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض متحور فيروس كورونا EG.5 الجديد  أعراضا بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية.

فيروس كورونا 

كانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي والتى أكدت  إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

ويقوم قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات.

 

فيروس كورونا 

كما تقوم الوزارة بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيًا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث يتم أخذ عينات مسحات حلق وأنف ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

 

جدير بالذكر أنه حثت وزارة الصحة المواطنين على ضرورة الحرص علي تناول الجرعة المنشطة من لقاح فيروس كورونا لمن فات علي تناولهم التطعيم مدة ٦ شهور سابقة.

 

تناول الجرعة المنشطة

وكشفت وزارة الصحة عن الفئات الواجب عليها تناول جرعة منشطة من تطعيم فيروس كورونا وهم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.

وشددت وزارة الصحة علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

 

عودة ارتداء الكمامة للفئات الأكثر عرضة للإصابة

ونصحت وزارة الصحة بعودة ارتداء الكمامة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بجانب عدم التهاون في تطبيق إجراءات الحماية من المتحور.

متحور فيروس كورونا 

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وجه بنصائح للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

وتضمنت أهم تلك النصائح ضرورة الالتزام بالاتى:

١- التهوية الجيدة.

٢- ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

٣- تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة.

٤- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

 

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