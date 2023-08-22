مكتبة الإسكندرية تطلق حملة توعية بمخاطر السمنة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل محاضرة تتحدث عن مخاطر السمنة وتأثير الصحة النفسية عليها.. بعنوان النفسية مفتاح الوزن (غير أفكارك لا وزنك) من تقديم د. نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة ود. مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان وذلك يوم الأربعاء، الموافق 30 أغسطس 2023 من الساعة 3 إلى 5 مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الكبرى.

فعاليات مكتبة الإسكندرية

على جانب آخر افتتحت مكتبة الإسكندرية مؤخرًا معرض "أول مرة #30".

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وحرصت مكتبة الإسكندرية منذ إعادة إحيائها عام 2002 على إعطاء الأولوية لأنشطة الشباب في كافة مجالات المعرفة. ولما كانت الفنون من أهم وسائل التواصل المباشرة وأقربها لروح الإبداع الإنساني؛ فقد حظيت الفنون على اختلاف أنواعها باهتمام خاص في تشكيل برنامج فعاليات المكتبة؛ ومنها جاء معرض " أول مرة " الذي بدأت أولى فعالياته عام 2006 وسريعًا ما حاز على اهتمام بالغ من قبل شباب الفنانين لإتاحة الفرصة للواعدين منهم بإظهار تجاربهم الفنية بشكل متكامل.

ويشهد الملتقى السابع عشر هذا العام تطوير فكرة المعرض لاحتواء عدد أكبر من الفنانين ومواكبة متغيرات المشهد التشكيلي. ويأتي شعار هذا العام "#30" للتركيز على فئة الشباب من سن 16 إلى 30 سنة وتجاربهم الفنية الآخذة في التطور والنضوج. ويشارك في الملتقى 22 فنان وفنانة من الإسكندرية والقاهرة والمنصورة يقدمون إبداعهم في مجالات فنية مختلفة من تصوير وطباعة ونحت وخزف وكولاج وتصوير فوتوغرافي ورسم وهي تجارب واعدة لفنانين وفنانات شباب يتوهجون على خطى الإبداع.

ويستمر المعرض حتى يوم السبت، 9 سبتمبر 2023، يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى السابعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة، أما السبت من العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.