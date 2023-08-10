مكتبة الإسكندرية تطلق الملتقي الثاني لذاكرة القصة السبت المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية بدعوة الملتقى الثاني لذاكرة القصة المصرية تحت عنوان "دورة الكاتب الكبير يحيى حقي"، وذلك يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 في تمام الساعة 5:00 مساءً بمقر بيت السناري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

‎تستضيف مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، الملتقى الثاني لذاكرة القصة القصيرة تحت عنوان: "يحيى حقي"، والذي تنظمه أسرة القصة القصيرة بموقع صدى ذاكرة القصة المصرية ومركز ‎سيا الثقافي.

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يشتمل الملتقى على أربعة جلسات؛ تدور الجلسة الأولى حول الكاتب والروائي المصري الكبير يحيى حقي.

أما الجلسة الثانية فتركز على القصة القصيرة والطبقة الوسطى في مصر في القرن العشرين، وكذلك تنويعات القصة وتحولاتها في الآن، وتسلط الجلسة الثالثة الضوء على يقظة القصة القصيرة والتجربة النسوية في القصة القصيرة، وتتناول الجلسة الرابعة قراءات قصصية وتبادل للأفكار بين المشاركين والمتحدثين.

‎تأتي فعاليات الملتقى في إطار الاهتمام بتاريخ القصة القصيرة وأهميتها في الأدب ومدى تأثيرها على المشاعر والأفكار ودورها في التعبير عن المواقف الحياتية، وكذلك الاهتمام بإبداع القصة القصيرة في مصر والوطن العربي ومواكبتها لما بعد حداثة النص القصصي، في ضوء نقاط الالتقاء حول أشكال التعبير عن الهوية الابداعية محليًا وإقليميًا وعالميًا، فضلا عن توقير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.

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