فوائد الكاجو، يقوى العظام ويعالج الأنيميا ويحمى من أمراض القلب والسرطان

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز، وعادة يقدم كتسالى فاخرة لمذاقه اللذيذ، أو يستخدم فى الطهى وعمل الحلوى، وله قيمة غذائية عالية.

وفوائد الكاجو، عديدة لأنه يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم لذا تحرص ربات البيوت على تقديمه للصغار.

القيمة الغذائية الموجودة في الكاجو

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاجو من المكسرات المهمة التى تحتوى على الأحماض الامينية والدهون الصحية التى تساعد فى علاج العديد من الأمراض، كما أنه غنى بالعناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والنحاس والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم والدهون والبروتين والكربوهيدرات والأوميجا والألياف الغذئية القابلة للذوبان، وبالتالى الكاجو مهم لصحة الكبار والصغار.

Advertisements

فوائد الكاجو، فيتو

فوائد الكاجو

واضافت منى، أن من فوائد الكاجو:-

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

ينشط المخ ويرفع معدلات الذكاء والتركيز.

يحمى من مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

يعزز من صحة اللثة والفم والأسنان.

يقوى العظام والمفاصل لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في تقوية العضلات وبنائها لإحتوائه على البوتاسيوم.

مهم للرياضيين لأنه يقلل من فرص الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين.

يساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يقوى المناعة لإحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة.

يحافظ على صحة البشرة وشبابها ويغذى الشعر لإحتوائه على الدهون الصحية الاوميجا.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد فى حالة تناوله ضمن السعرات الحرارية المحسوبة باليوم لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

مهم للحوامل لأنه يساعد فى نمو الجنين بشكل صحى يمنع تشوهات الأجنة.

يساعد فى الوقاية من حصوات المرارة.

يعزز القدرة الجنسية للرجال لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يحافظ على مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكر.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لإحتوائه على نسبة عالية من الحديد والهيموجلوبين ما يساعد الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء.

يساعد فى الحماية من السرطان لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لإحتوائه على مضادات الأكسدة والمعادن المهمة التى يحتاجها الجسم.

يمد الجسم بالطاقة والنشاط وبالتالى تناوله مهم للصغار قبل التمرين حفاظا على نشاطهم وتركيزهم أثناء التمرين.