الإثنين 07 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل عصير الأفوكادو بالخضروات لانتعاشك في حر الصيف

طريقة عصير الأفوكادو،
طريقة عصير الأفوكادو، فيتو

طريقة عمل عصير الأفوكادو، أصبحت من طرق العصير الأشهر، وأصبحت "تريند"، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الجميع كبارا وصغارا يبحثون عن طريقة عمل عصير الأفوكادو، الذي يعد الخيار الأمثل في هذا الجو الحار، فهو من المشروبات المنعشة، كما أنه لذيذ ومغذي.

طريقة عمل عصير الأفوكادو

عصير الافوكادو

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل عصير الأفوكادو، بالخضروات.

مكونات عمل عصير الأفوكادو

1 ثمرة أفوكادو ناضجة
1 كوب (236 مل) حليب بارد، أي نوع
1 ملعقة كبيرة (15 جم) سكر أو عسل أو بديل السكر (إذا رغبت في ذلك)
عصير فيجي أفوكادو
1 ثمرة أفوكادو ناضجة
1/2 أناناس كبير، مقطّع إلى مكعبات
1 كمثرى
6 أوراق كرنب أو سلق
1 كوب زهور البروكلي
1 حفنة سبانخ
1 خيار كبير
4 أعواد كرفس
1 بوصة (2.5 سم) قطعة من الزنجبيل
(احذف أو أضف أي مكونات حسب الرغبة ؛ قائمة المكونات هذه تكفي 2-4 أشخاص.)

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طريقة عمل عصير الأفوكادو

نقطع الأفوكادو ونستخرج اللب. 
لتقطيع الأفوكادو بسهولة:
خذ السكين واقطع الأفوكادو إلى نصفين عموديًا.
قم بتدوير الجانبين عن بعضهما البعض، لتظهر البذرة بالداخل.
بملعقة أو سكين، قم بإزالة البذرة.
أمسك بالملعقة واستخرج كل ما بداخلها.
ضعي لب الأفوكادو (وأي فواكه أو خضروات أخرى) في الخلاط. إذا كنت تستخدم السكر أو العسل، فأضفه أيضًا. 
اخلط المكونات جيدا.
أضف الحليب،  شيئًا فشيئًا. بالتدريج، حتى يمكنك التحكم في سمك مشروبك.
يمكنك الآن الاستمتاع بأقوى مشروب صيفي، وتزيينه بما تود وتفضل من الإضافات، سواء بشرائح الليمون أو الأناناس، أو الصوصات المختلفة، مع قطع الثلج.
كما يمكنك إضافة الكريمة المخفوقة.

فوائد الافوكادو

عصير الافوكادو ومكوناته

يعد الأفوكادو من الفواكه عالية القيمة الغذائية، وهو ما أكدته الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

يحتوي الافوكادو على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامينات K و C و E.و B والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والزنك.

الافوكادو يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، والتي تفيد القلب، وتحميه من الأمراض، كما تحمي الجسم من الالتهابات، خاصة أنه يحتوي أيضا على كمية لا بأس بها من مضادات الأكسدة، والمركبات المضادة للالتهابات مثل فيتامين C وفيتامين E واللوتين الكاروتين.
احتواء الافوكادو على الألياف تجعله الافضل لصحة الجهاز الهضمي، فتناول الأفوكادو يحافظ على صحة الأمعاء.

يحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة مفيدة للعينين والدماغ، كما أكدت بعض الدراسات أنه يحمي من مرض الزهايمر.

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