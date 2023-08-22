السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 مكرر (أ)، الصادر في 12 أغسطس 2023، قرارا جمهوريا جديدا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 338 لسنة 2023، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة باديا".



وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري "تنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة باديا" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها جنوب طريق الواحات بمدينة ٦ أكتوبر- محافظة الجيـزة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.



ولا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل اسـتكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

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ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الـوزير المخـتص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (٥ ٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قان ون إنـشاء صـندوق رعايـة المبتكرين والنوابغ المشار إليه كما يفرض رسم سنوى مقداره (٢٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين مـن الطلاب.