الخميس 17 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جمهوري جديد بتعديل مسميات 4 كليات في جامعة سفنكس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 (تابع)، الصادر في 10 أغسطس 2023، قرار جمهوري جديد لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٩، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس". 


وجاء في المادة الأولى للقرار "يعدل مسمى كلية التكنولوجيا والتنمية الواردة بالبند رقم (٦) من المـادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ليصبح المسمى الآتى: ٦- الحاسبات والذكاء الاصطناعى.


وتُضاف إلى كليات جامعة سفنكس الواردة بالمـادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٩، الكليات الموضحة فيما بعد:
٩- الحقوق.
١٠- الطب البيطرى.
١١- التكنولوجيا الحيوية

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