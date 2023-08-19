قرار جمهوري بالعفو عن أحمد دومة

أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الناشط السياسي أحمد دومة من بين المفرج عنهم بقرار رئاسي.

قرارات العفو الرئاسي

وقال النائب: الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

إخلاء سبيل بعض المحكوم عليهم

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب.

Advertisements

والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب في القضية رقم 440 لسنة 2022، عبد الجواد قناوي في القضية رقم 1635 لسنة 2022، أيمن محمد محمد أبو حامد، علي ممدوح سليم حسين، محمد إبراهيم محمد منصور، محمد حمدى محمد إمام، محمد عبد العزيز محمود عبد العال، محمد على عبد العظيم رديني، محمود محمد متولي علي، محمود محمد محمد الحسيني محمد، ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي، هاني محمد السيد حسين في القضية رقم 1691 لسنة 2022، سعيد أحمد السعيد السيد سعد، السيد محمد حسن عبد الفتاح، عبد الرحمن محمد سعد جبريل، عبد اللاه كمال رزق فايد، محمد سعد أحمد أبوزيد، محمود يوسف السيد عبد الرحمن، مروان يوسف السيد عبد الرحمن، مصطفى رمضان عبده عبد المحسن، مصطفى محمد محمود محمد شلبي، هيثم سليم عبد الرؤوف سليم في القضية رقم 1893 لسنة 2022، فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب، ماهر حمدي عبد الرحيم محمد في القضية رقم 2094 لسنة 2022، محمد أحمد علي أبوزيد في القضية رقم 2216 لسنة 2022، طه محمود طه محمد في القضية رقم 2515 لسنة 2022.

أسماء المفرج عنهم بقرار النيابة العامة



كما ضمت قائمة المخلي سبيلهم كل من: فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي في القضية رقم 2723 لسنة 2022، طارق محمد مسعد يسن شبار، عصام على أحمد خليل سالم سيد في القضية رقم 184 لسنة 2022، كريم شعبان حسن محفوظ في القضية رقم 191 لسنة 2022





كانت النيابة وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.