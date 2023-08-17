الخميس 17 أغسطس 2023
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اقتصاد

قرار جمهوري بالتجديد لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمدة عام

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي، 

التجديد لـ حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

وتنتهى خدمة حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي غدا الجمعة الموافق 18 أغسطس وفقا للقرار الجمهوري رقم 367 لسنة 2022، ووفق القرار الجمهوري الجديد تم مد تعيينه لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس 2023.

وتولى حسن عبد الله مسئولية محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر، الذي تم توجيه الشكر له بعد أن قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك المركزي المصري  منذ 27 نوفمبر 2015 وحتى 17 أغسطس 2022؛ حيث تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.

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قرارات عززت بقاء حسن عبد الله في منصبه

واتخذ حسن عبد الله، منذ توليه مهام منصبه عدة قرارات ساهمت في تعزيز فرص التجديد له، وأبرزها التالي:

1- إصدار حسن عبد الله عدة قرارات لوقف عملية تهريب النقد الأجنبي وإحكام السيطرة على السوق السوداء.

2- اعتمد حسن عبد الله على تنفيذ مبدأ الشفافية الكاملة والحوكمة في بيانات الرسمية والخاصة بالبنك المركزي ولعل في مقدمتها بيانات التضخم.

قرارات محافظ البنك المركزي، فيتو

3- قطع حسن عبد الله شوطا كبيرا في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإلمامه بكل المتطلبات والاستمرار لاستكمال عملية تمويل القرض لصالح مصر.

 

4- استطاع حسن عبد الله الحفاظ على الاحتياطي النقدي والعمل على زيادته بخطوات متأنية وسط ظروف اقتصادية صعبة.

 

5- رزانة التصريحات ودقتها من جانب محافظ البنك المركزي خلال فترة تولي مهام منصبه لمدة عام وعدم الشطط نهائيا في الحديث بالأمور الاقتصادية.

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

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