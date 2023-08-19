الجريدة الرسمية تنشر قرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 19 أغسطس 2023، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 348 لسنة 2023، بشأن العفو الرئاسي عن 5 المحكوم عليهم بالسجن، ومنهم الناشط السيسي أحمد دومة.

وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري "يعفى عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهم ١ أحمد سعد دومة سعد، في القضايا (القضیة رقم ٨٦٢٩ لسنة ٢٠١١ جنایات السیدة. والقضیة رقم ٩٥٩٣ لسنة ٢٠١٣ جنح عابدین. والقضیة رقم ٣٧١٥ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى. والقضیة رقم ٢٠٠٧٢ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى.)

ومحمود على عبد القدوس الشافعي في (القضیة رقم ١١٠٣٠ لسنة ٢٠١٨ جنایات بسیون.)، والسعيد طاهر محمد أبو السعود (القضیة رقم ٢٦٦٦ لسنة ٢٠٢١ جنایات كفر البطیخ)، ومحمد ضاحي عبد الرحمن محمد في (القضیة رقم ٨٦٠١ لسنة ٢٠٢٢ ج الفتح.)، ومجدي محمد فتحي عبده قوطه في (القضیة رقم ٨٧٦ لسنة ٢٠٢٢ جنح أول دمیاط.)



وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم السجون؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

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