النيابة تعاين مسرح جريمة قتل أب لابنيه وإصابة زوجته وبناته

انتقلت نيابة الجيزة إلى مسرح جريمة قتل أب لنجلته الصغرى ونجله الأكبر والشروع في قتل زوجته وبناته أخريات، وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بمحيط المكان.

وطالبت النيابة العامة بالجيزة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

عامل يقتل أسرته فى الوراق

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وارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق عامل النار على أسرته بمنطقة الوراق إلي شخصين متوفيين و3 مصابين آخرين.

وتوفيت الأبنة الصغرى للمتهم البالغة من العمر 6 سنوات داخل المستشفى، بعد ساعات قليلة من وفاة شقيقها الأكبر البالغ من العمر 24 سنة، فيما ترقد الأم وابنتاها الأخريان فى حالة حرجة داخل المستشفى.

جريمة أسرية فى الوراق

وكان عامل أقدم على قتل أسرته فى مشاجرة داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لمروره بأزمة مالية.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود متوفى ومصابة داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب متوفى، كما تبين إصابة والدته وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، وألقى القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مع زوجته، إثر مروره بأزمة مالية وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.