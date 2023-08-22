ضحية القتل على يد والده بالوراق، كان دراعه في الورشة والناس كانت بتحسدهم (فيديو وصور)

كشف أحد شهود العيان على مذبحة الوراق التي شهدت جريمة أسرية بإقبال أب على قتل زوجته وأبنائه، وراح ضحيتها الابن الأكبر والابنة الصغرى، تفاصيل جديدة في الواقعة.

وأفاد في تصريح خاص لـ"فيتو": أن الأب وأبناءه معروفون في المنطقة منذ أكثر من ٣٠ عامًا، بالأدب والأخلاق الرفيعة، ومسالمون جدًّا مع أهل المنطقة.

وكشف شاهد عيان أن الابن الأكبر الذي راح ضحية الحادث كان ذراع والده اليمنى في العمل، وكان الأب يعتمد عليه بشكل كبير خلال عمله في الورشة الخاصة به، الموجودة أسفل المنزل.

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محررة فيتو في مسرح الجريمة

تفاصيل التحقيق في اتهام عامل بقتل ابنه والشروع في قتل زوجته وأبنائه

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بقيام رجل بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه في منطقة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة ربة منزل و٣ من أبنائها "فتاتين وشاب"، ومصرع شقيقتهم الصغري وشقيقهم الأكبر بطلق ناري، وبإجراء التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

محررة فيتو في مسرح الجريمة

تحقيقات النيابة في اتهام عامل بقتل أسرته

وتباشر نيابة الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل ابنه الأكبر ونجلته الصغرى وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة الآخرين رميًا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية في منطقة الوراق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لأفراد الأسرة تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، كما استدعت عدد من شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "أحمد. ا" عامل يبلغ من العمر 45 عامًا عامل، وبدأت الواقعة في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الأحد عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم وباقي أفراد الأسرة بسبب خلافات متعلقة ببعض الديون المالية، على إثرها حاول الابن الأكبر ويدعى "م" 21 عامًا، فض الاشتباك بين والده ووالدته ولكن دون جدوى.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دخل إلى غرفة نومه، وأحضر سلاحًا أطلق منه النيران صوب نجله الأكبر فسكنت الطلقة في صدر الضحية ولقى مصرعه في الحال، ثم أطلق النيران تجاه زوجته وباقي أفراد أسرته الأربعة وأصابهم في أماكن مختلفة في جسدهم وسقطا جميعًا على الأرض وجلس بجوارهم حتى جاءت رجال المباحث وتم القبض عليه.