رفضتها الإيكواس وقبلها المجلس العسكري، تفاصيل خطة إنهاء أزمة انقلاب النيجر

تسبب تدخل مجموعة الإيكواس في أزمة انقلاب النيجر، في إثارة المخاوف من حدوث تدخل عسكري في نيامي والتي تدعمها مالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي ينذر بتمدد الصراع لدول مجاورة.



خطة إنهاء أزمة النيجر

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود خطة لإنهاء الأزمة بين النيجر والإيكواس، من خلال عمل فترة انتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات، وهو ما وافق عليه المجلس العسكري ورفضته المجموعة.

انقلاب النيجر، فيتو



وفشلت المفاوضات بين الوفد الذي أرسلته الإيكواس إلى النيجر خلال هذا الأسبوع للتفاوض مع قادة الانقلاب في البلاد، والذي طالبهم بإعادة تسليم السلطة للرئيس محمد بازوم وهو ما رفضه المجلس العسكري.

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وتدخل مجموعة الإيكواس تحديا خطيرا، لأن ذلك يعتبر الانقلاب السابع في المجموعة والذي حدث في دول وسط وغرب أفريقيا خلال سنوات.

وفي هذا السياق قالت أسماء الحسيني إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة النيجر هو موقف محوري، مشيرة إلى أن واشنطن لم تعلن رسميا أن ما حدث في النيجر انقلابا.

انقلاب النيجر، فيتو



وأكدت الحسيني، أن أمريكا لديها مصالح كبيرة في النيجر والمنطقة، وموقفها يختلف عن موقف فرنسا، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتحسين علاقتها مع دول القارة.



موقف أمريكا من أزمة النيجر

وأضافت الحسيني، أنه من الممكن أن يتم التوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف، وهو الاتفاق على فترة انتقالية مؤقتة ثم الانتقال إلى حكم ديمقراطي.

ولكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.واتبعت "إيكواس" موقفا أكثر تشددا تجاه النيجر عن دول الجوار التي سيطرت عليها مجالس عسكرية.

وفي خطاب إلى الأمة أذاعه التلفزيون، السبت، قال زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إن قادة الانقلاب مازالوا منفتحين على الحوار.

لكنه قال أيضا إن المجلس العسكري سيتشاور بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في غضون 3 سنوات، مقترحا جدولا زمنيا طويل الأمد على غرار تلك التي اقترحها قادة الانقلاب الآخرون في المنطقة.

وقال مفوض "إيكواس" عبد الفتاح موسى لرويترز، الإثنين، إن موقف التكتل لا يزال واضحا.،وردا على سؤال عن اقتراح تأجيل الانتخابات قال: "أطلقوا سراح الرئيس محمد بازوم دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".

وأوضح مفوض الإيكواس، أن نتيجة المناقشات غير الرسمية الجارية ستحدد ما إذا كانت المجموعة سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.

وبدأ نفوذ الإيكواس يتراجع خلال الفترة الماضية بعد سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة قلصت الديمقراطية في المنطقة، وأثيرت الشكوك حول نفوذ المجموعة مع تشبث قادة المجلس العسكري بالسلطة.



وهاجمت "إيكواس" رؤساء حكومات عسكرية أخرى طالبوا بعدة سنوات من التحضير لإجراء انتخابات. وفرضت المجموعة عقوبات على مالي العام الماضي بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها، ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024.

وافقت بوركينا فاسو أيضا على استعادة الحكم المدني العام المقبل، بينما اختصرت غينيا الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهرا الأسبوع الماضي بعد ضغوط من إيكواس.