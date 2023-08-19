خبيرة لـ فيتو: قرار إيكواس بالتدخل العسكري في النيجر قد يشعل أتون حرب إقليمية في أفريقيا

قالت أسماء الحسيني، الباحثة في الشأن الأفريقي، إن هناك مخاطر كبيرة جدا لقرار الإيكواس بالتدخل العسكري في أزمة النيجر، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب إقليمية تقضي على الأخضر واليابس في المنطقة.



المنطقة على حافة حرب إقليمية



وأكدت أسماء الحسيني، أن هناك تضامنا من بوركينا فاسو ومالي مع قادة الانقلاب في النيج، وأرسلو أسلحة وقوات عسكرية للتصدي لأي هجوم من الإيكواس الأمر الذي ينذر باتساع دائرة القتال لتضم دولا أخرى في القارة السمراء.



وأوضحت الحسيني أن التدخل العسكري مازال الخيار الأخير لأن هناك جهودا سياسية لاحتواء الأزمة بدون حرب، خاصة أن هناك انقساما بين دول الايكواس ودول الجوار وانقسام دولي أيضا حول التدخل العسكري في النيجر.

وبدأ الجيش في النيجر في اتخاذ عدة إجراءات عسكرية، وذلك استعدادا لأي تدخل عسكري من قبل قوات الإيكواس، خاصة بعد إعلان المجموعة أنها اتفقت على التدخل لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

Advertisements



استعدادات عسكرية مكثفة في النيجر



وفي السياق ذاته شرعت مراكز التجنيد العسكرية في النيجر في استقبال المتطوعين لمساعدة الجيش في مواجهة التهديد المتزايد لغزو محتمل من قبل "إيكواس"، حيث تهدف السلطات إلى تجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الوحدات القتالية بالإضافة إلى الوحدات اللوجستية الطبية والفنية والهندسية للقوات المسلحة النيجيرية.

ويوم الخميس الماضي، نشرت سلطات النيجر، قوات عسكرية بالقرب من حدود البلاد مع نيجيريا وبنين. أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" عن الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكنها رفضت تحديده بدقة.

وذكرت مجموعة إيكواس في البيان الصادر عنها: "اتفقنا على كل ما يتطلبه التدخل العسكري في النيجر.. ومستعدون للتدخل بأي وقت"، لافتة إلي أن كل الخيارات على الطاولة بشأن التعامل مع الأزمة في النيجر.

وأكدت مجموعة إيكواس في بيانها على استعداد جميع قواتها للتدخل في النيجر، مشددة على أنها بانتظار الأمر فقط، موضحة أن التدخل العسكري ليس خيارها المفضل لأزمة النيجر لكنها مضطرة لذلك، مطالبة قادة الانقلاب بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم وعائلته فورا.

واجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا لليوم الثاني والأخير من المحادثات، في أكرا عاصمة غانا، اليوم، لبحث تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ