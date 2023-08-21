اتحاد جدة يضحي بنجمه الجديد مقابل بديل أحمد حجازي

الدوري السعودي، أكدت تقارير إعلامية سعودية، أن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، ينوي تسريح اللاعب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر الإعلامي الرياضي محمد البكيري المقرب من إدارة النادي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر” قال فيها: "جوتا طار".

وترددت عدة أنباء خلال الفترة الماضية، بأن اللاعب البرتغالي قد يكون ضمن الصفقة التي ترغب إدارة العميد في تنفيذها مع الشباب لضم المدافع حسان تمبكتي.

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ويرغب اتحاد جدة في حسم صفقة تمبكتي في الدفاع لتعويض غياب أحمد حجازي الذي أصيب بالرباط الصليبي.

ولم يشارك جواو فيليبي بصورة أساسيًا في مباراتي الفريق على صعيد بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث حل كبديل.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع جواو فيليبي "جوتا" في شهر يوليو الماضي قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، نظير 29 مليون يورو.

فيما قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريقه اتحاد جدة، للفوز علي ضيفه فريق الطائي 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف اتحاد جدة بعد تمريرة عرضية من إيجور كورنادو عند الدقيقة 54.

وعزز صالح العمري تقدم اتحاد جدة بالهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليقتنص الاتحاد السعودي نقاط المباراة ويصل للنقطة السادسة.

وشهدت مباراة اتحاد جدة أمام الطائي غياب اللاعب المصري طارق حامد.

وكان الاتحاد السعودي حصد الثلاث نقاط في المباراة الأولى له خارج الديار ضد نادي الرائد.

وافتتح الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي بثلاثية دون رد في شباك الرائد، بينما نجح الطائي في تحقيق فوز مهم على حساب ضمك في الجولة الأولى.

وكشفت صحيفة سبورت السعودية، عن طلب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة من إدارة النادي، فسخ التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.

وأضافت الصحيفة، أن سانتو طالب من إدارة اتحاد جدة التعاقد مع مدافع أجنبي سيتم قيده مكان أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

ووفقًا لما ذكره الصحفي البرازيلي الشهير "برونو أندرادي" فإن نادي الاتحاد بعد تعاقده مع نجولو كانتي من تشيلسي وفابينيو تافاريس من ليفربول وكريم بنزيما من ريال مدريد وفيليبي جوتا، لن يتوقف عن أحلامه.

وأضاف الصحفي البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بأن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدافع جديد، وقد وضع اسم البرازيلي ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان ضمن قائمته، التي تضم أيضًا الفرنسي رافائيل فاران.

واتصل مسؤولين من نادي الاتحاد بوكلاء فاران، حيث أظهر العميد اهتمامًا كبيرًا بالمدافع الذي يلعب حاليًا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن فاران صاحب الـ30 عاما رفض الاقتراح، حيث يريد لاعب خط الوسط السابق في لينس وريال مدريد مواصلة المنافسة في أوروبا لموسم آخر على الأقل.

ويمتلك فاران الذي اعتزل دوليا بعد كأس العالم 2022 في قطر بنهايات العام الماضي، عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2025.

وتابعت، أن إدارة نادي اتحاد جدة بدأت على الفور في التفاوض مع أحمد حجازي لفسخ عقده مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين بالتراضي.