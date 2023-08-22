تقارير: تمبكتي رفض 90 مليون ريال من أجل الهلال السعودي

الدوري السعودي، فجرت صحيفة "الرياضية"، مفاجأة مدوية، بشأن صفقة انتقال الدولي الشاب، حسان تمبكتي، مدافع الشباب إلى نادي الهلال السعودي.

وأعلن نادي الهلال، أمس الإثنين، التعاقد مع حسان تمبكتي، لمدة 4 مواسم قادمة، بعد مفاوضات طويلة مع الإدارة الشبابية.

وأكدت صحيف الرياضية، في عددها الصادر صباح اليوم، أن صفقة انتقال تمبكتي للهلال كلفت خزينة النادي، 46 مليون ريال، بالإضافة إلى التنازل عن باقي مستحقات النادي في صفقتي انتقال هتان باهبري وجوستافو كويلار للشباب، والبالغة نحو 7.5 مليون ريال.

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وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الهلال وافقت على إعارة الثلاثي، حمد اليامي، وعبد الله رديف، ومحمد جحفلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت أن الأمور تسارعت داخل إدارة نادي الشباب بعد تلقيهم عرضا من نادي النصر، بقيمة 90 مليون ريال، حيث دعا المجلس الأعضاء الذهبيين الذين اتخذوا قرارا بانتقال اللاعب للهلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأعضاء الذهبيين للشباب، أكد لرئيس الليوث خال آل ثنيان، بأنه مستعد لجلب عرضا من النصر بقيمة 150 مليون ريال، لكن أكد أنه وعد إدارة الهلال كلمة ببيع اللاعب لهم.

وساهم تدخل العضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال، في حسم انتقال اللاعب للهلال، بعدما رفع المبلغ ليحسم الصفقة.

وجاء توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة الشباب، خالد آل ثنيان، ورئيس مجلس إدارة شركة الهلال، فهد بن سعد بن نافل، ووكيل أعمال اللاعب مشعل السفاعي.

وكان رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، قد قال قبل يومين خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" التليفزيوني، إن سعر حسان تمبكتي حاليا لا يقل عن 180 مليون ريال سعودي.

أما تمبكتي نفسه، فقد قال مؤخرا في تصريح خاص لبرنامج "كورة"، عبر قناة "روتانا خليجية"، إنه يرغب في الرحيل عن الشباب في حال وصول عرض مناسب، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا سابقا بينه وخالد البلطان في هذا الشأن.

وقال تمبكتي: "جددت عقدي رغم رغبتي في الخروج، لأن النادي له فضل كبير علي، وكنت أرغب في أن يستفيد من عملية انتقالي".

تعادل الهلال في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين مع الفيحاء 1-1 في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

رقم سلبي للهلال

ورغم إنفاق الملايين في الصفقات الجديدة إلا أن الهلال فشل للمرة الرابعة في تحقيق العلامة الكاملة بأول جولتين خلال عهد دوري المحترفين السعودي.

وفشل الأزرق في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين 3 مرات من قبل، وذلك في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2020-2021.

ولم يستطع الهلال الفوز على الفيحاء في ستاد الملك فهد "الدرة" للمرة الثانية بالدوري بعد تعادلهم من قبل سلبيا بموسم 2021-2022.

ويعتبر هذا التعادل الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين في زمن دوري المحترفين، إذ تعادلا بالنتيجة ذاتها موسم 2019-2020، كما تعادلا سلبيا في الموسم قبل الماضي.

وهذه المباراة 11 بين الهلال والفيحاء في دوري المحترفين: انتصر الهلال في 6 مواجهات، مقابل انتصارين للفيحاء، وتعادلا 3 مرات.

وحرم التعادل مع الفيحاء أمس المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تكرار رقمه القياسي السابق، حين فاز مع الهلال في أول 9 جولات متتالية بموسم 2018-2018.

ويستضيف الفيحاء نظيره الحزم فيما يحل الهلال ضيفا على الرائد يوم الخميس بالجولة الثالثة لموسم 2023-2024.

ويحتل الهلال مؤقتًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط من خلال فوز وتعادل.

ووصل الفيحاء إلى المركز السادس بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف عن الهلال والفتح.

سقط الهلال في فخ التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما توغل وراوغ مدافع الهلال ثم صوب في شباك الهلال.

وأحرز عبد الله الحمدان هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20 بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفيحاء ليصوب بقوة في الشباك.

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