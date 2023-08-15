ماسكات البطاطس لتفتيح البشرة، وتخليصها من مشاكلها

ماسكات البطاطس، تعد من أفضل وأقوى ماسكات تفتيح البشرة، لأن البطاطس غنية بالفيتامينات C وB6 وB1 وB3 والمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة الغذائية المفيدة لصحتك وبشرتك، مما يمكنه أن يساعدك في الحصول على بشرة متوهجة ونقية، من خلال مجموعة من الماسكات التي تعد البطاطس مكونا أساسيا فيها.

ماسكات البطاطس لتفتيح البشرة

ماسكات عصير البطاطس

وتستعرض خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، في السطور التالية أهم مجموعة من ماسكات البطاطس، لبشرة نضرة متوهجة، في عز الحر.

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فوائد ماسكات البطاطس للوجه

يساعدك على التخلص من البقع والعلامات غير المحببة

يساعد في تقليل الالتهابات الناتجة عن الكدمات والطفح الجلدي والقروح

يساعد في علاج الهالات السوداء ويقلل من انتفاخ العيون.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من الأضرار البيئية الناتجة عن التلوث والتعرض لأشعة الشمس.

ماسك البطاطس والعسل

المكونات والطريقة

3 ملاعق كبيرة عصير بطاطس

2 ملاعق كبيرة عسل

ما عليك القيام به، هو أن تخلطي عصير البطاطس مع العسل.

امزجيها جيدًا وضعيها على وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة (حتى يجف) ثم اغسليه.

ضعي هذا الماسك المضاد للتجاعيد مرتين في الأسبوع.

بينما يرطب العسل بشرتك ويحافظ عليها ناعمة ونضرة، فإن عصير البطاطس حمضي ويحتوي على عوامل طبيعية لتبييض البشرة.

هذا الماسك يساعد في تفتيح بشرتك وجعلها متوهجة.

ماسك البطاطس والليمون لبشرة متوهجة

المكونات والطريقة

2 ملاعق صغيرة عصير بطاطس

2 ملاعق صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة عسل (اختياري)

ما عليك القيام به، هو ان تخلطي عصائر البطاطس والليمون. أضيفي العسل إلى الخليط واخلطي جيدًا.

ضعيه على وجهك ورقبتك.

اتركه لمدة 15 دقيقة.

اغسله بالماء.

استخدميه كل يوم.

يحتوي الليمون والبطاطس على خصائص قابضة تساعد في التحكم في الزيت، وفتح المسام المسدودة، والمساعدة في توحيد لون البشرة.

والعسل يحافظ على رطوبة بشرتك.

ماسك البطاطس والطماطم

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة عصير بطاطس أو لب

1 ملعقة كبيرة عصير طماطم أو لب

1 ملعقة كبيرة عسل

ما عليك القيام به، هو ان تمزجي عصائر البطاطس والطماطم.

أضيفي العسل إلى الخليط واخلطي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعيه بالتساوي على وجهك، مع التركيز على المنطقة المصابة.

مرة في اليوم حتى يزول حب الشباب.

الطماطم والبطاطس غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل احمرار الجلد وإبعاد الجراثيم والبكتيريا عن بشرتك.

كما أن خصائصها الحمضية تفتح المسام المسدودة.

نظرًا لأن عصير الطماطم شديد الحموضة، فقد يجفف بشرتك. لمنع ذلك، أضيفي ملعقة كبيرة أخرى من العسل إلى ماسك الوجه.

ماسكات البطاطس

ماسك البطاطس ودقيق الأرز

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة عصير بطاطس

1 ملعقة صغيرة دقيق أرز

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري)

1 ملعقة صغيرة عسل

ما عليك القيام به، هو أن تخلطي جميع المكونات في عجينة سميكة.

ضعيه على وجهك ورقبتك واتركيه حتى يجف.

استخدمي الماء لفرك ماسك الوجه برفق. نظفي وجهك جيدًا بحركة دائرية

مرتين في الأسبوع.

يساعد عصير البطاطس على إزالة السمرة وتقليل الندبات بينما يساعد دقيق الأرز في تقشير الجلد عن طريق تقشير الخلايا الميتة من بشرتك وتركها متوهجة وناعمة

يشد عصير الليمون المسام، ويحافظ العسل على رطوبة البشرة

خففي عصير الليمون في حال كانت بشرتك شديدة الحساسية لأنها قد تسبب تهيجًا للجلد.

ماسك البطاطس ودقيق الشوفان للبشرة الدهنية.