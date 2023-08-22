فوائد الصمغ العربي، يحارب السرطان والقولون العصبي وينقص الوزن

فوائد الصمغ العربي، الصمغ العربي من الأعشاب الشهيرة التى تشبه فى شكلها وتكوينها اللبان الدكر، وله شعبية كبيرة.

وفوائد الصمغ العربي عديدة، حيث اشتهر بفاعليته فى خفض مستوى السكر بالدم وطرد السموم من الجسم، وينصح به الخبراء.

الصمغ العربي

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الصمغ العربي هو نتاج شجرة السنط أو الطلح وتوجد عادة فى المناطق الاستوائية، ويوجد ايضا بكثرة في السودان.

فوائد الصمغ العربي، فيتو

فوائد الصمغ العربي

واضافت منى، إن الصمغ العربي يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة للصحة وله فوائد عظيمة، ومن فوائد الصمغ العربي:-

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له مؤشر جلايسيمي منخفض، والذي من شأنه أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، وبالتالي يحسن بشكل كبير حساسية الجسم للأنسولين، ويقاوم عملية مقاومة الإنسولين، والتي تعد أحد أهم أسباب السمنة في الفترة الأخيرة".

الألياف الموجودة به تساهم في السيطرة على الوزن، حيث إنها تزيد من الإحساس بالشبع، وكذلك تعمل على الإسراع من تفريغ المعدة.

يسيطر على مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبذلك تسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

يستخدم الصمغ العربي في صورة مكملات غذائية بجرعات معينة، يصفها الطبيب المختص، وهناك من يستخدم الصمغ العربي مع الماء وفي الطبخ.

يقلل من حدوث الأورام الخبيثة والحميدة في القولون والأمعاء،

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى علاج أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخات وآلام البطن والإمساك والإسهال.

يساعد فى الوقاية من الأمراض السرطانية لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.

يقضى على الإمساك لأنه يحتوى على الألياف التى تنظف القولون وتطرد

السموم من الجسم.

أضرار الصمغ العربي

وتابعت، أنه على الرغم من فوائد الصمغ العربي، إلا أن مخاطره أيضا عديدة، حيث أن الجهاز المناعي يظهر رد فعل تحسسي تجاه الصمغ العربي، وذلك عند تناوله ما يؤثر بالسلب على مرضى الربو والحساسية بشكل عام، ومرضى السكري ايضا، لما للصمغ العربي من تأثير هام جدا في خفض مستويات السكر في الدم، وفي حين أن هؤلاء الأشخاص يتناولون الأدوية بانتظام مع الصمغ العربي، يؤدي ذلك إلى خفض مستويات السكر أكثر من اللازم، ما يعرضهم للكثير من المخاطر، وكذلك المرضى قبل العمليات الجراحية.