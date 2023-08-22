فوائد الليمون لبشرتك، لعلاج التصبغات والالتهابات

فوائد الليمون لبشرتك، ترجع إلى أنه محمل بفيتامين ج، وهو مضاد للأكسدة قد يساعد على تقليل فرط التصبغ وعلامات الشيخوخة. والتخلص من البقع الداكنة على بشرتك، ولكن احذري وضع عصير الليمون مباشرة على وجهك؛ لأنه قد يؤدي إلى التهاب الجلد.



فوائد الليمون للبشرة

ماسك الليمون بالعسل، فيتو

وأكدت خبيرة التجميل الهندية أرميشا، أن هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدام الليمون فيها كمكون أساسي، لعلاج مختلف مشاكل البشرة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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ماسك الليمون بالعسل

العسل له تأثير مرطب على بشرتك، وعند مزجه مع عصير الليمون، فإنه يساعد على تحسين ملمس بشرتك، مما يجعلها ناعمة ومشرقة.

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ماء

خففي عصير الليمون بالماء في وعاء.

اخلطي العسل ووزعي الخليط على وجه نظيف.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

يغسل بالماء الدافئ.

كرري الماسك 2-3 مرات في الأسبوع.

ماسك الكركم والليمون

هذه الوصفة مثالية لتحسين البشرة، فالكركم له خصائص مضادة للالتهابات. ويمكن أن يساعد أيضًا في محاربة الشيخوخة وحب الشباب والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى، سيكون لهذا الماسك تأثير علاجي على بشرتك.

المكونات والطريقة

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة كبيرة ماء أو ماء ورد

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم

1 ملعقة صغيرة عسل

خففي عصير الليمون بالماء أو ماء الورد في وعاء.

اخلطي العسل مع الكركم.

ضعي الخليط على وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

كرريه 2-3 مرات في الأسبوع.

ماسك الصبار والليمون

يتمتع الصبار بخصائص علاجية خاصة للجلد، ويساعد على تحسين مستويات ترطيب البشرة، كما يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين. هذا الماسك يمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويحافظ على بشرتك شابة وهو الأفضل لمكافحة الشيخوخة وإشراق البشرة.

المكونات والطريقة

عصير نصف ليمونة (مخفف)

2 ملاعق كبيرة لب الصبار النقي

1 ملعقة صغيرة عسل

امزجي لب الصبار في الخلاط.

اخلطي جميع المكونات في وعاء.

وزعي الخليط بالتساوي على وجهك.

اتركيها تنشف.

يغسل بالماء الدافئ.

كرريه 2-3 مرات في الأسبوع.

ماسك الليمون والبطاطس

يمكن أن يساعد وضع البطاطس على بشرتك في تقليل النمش والبقع. كما أنه يهدئ بشرتك ويقلل من الحكة والالتهابات، ويساعد هذا الماسك على تحسين ندبات حب الشباب ويمكن أن تمنحك بشرة متناسقة وواضحة.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون مخفف

1 ملعقة صغيرة عصير بطاطس نيء

امزجي كل من المكونات.

ضعي الخليط على وجهك بفرشاة.

اتركيه لمدة 15 دقيقة.

يغسل بالماء البارد.

كرريه 2-3 مرات في الأسبوع.

ماسك الليمون، فيتو

ماسك قشر الليمون والبابايا

ماسك البابايا المغذي هذا مثالي لترطيب بشرتك. يستخدم قشر البابايا على نطاق واسع في مستحضرات التجميل بسبب خصائصه التي تعمل على تفتيح البشرة. يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على استعادة الجلد التالف.

المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البابايا المجفف (الناضج)

1 ملعقة كبيرة لب بابايا ناضجة

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون مخفف

امزجي جميع المكونات في وعاء واصنع عجينة.

ضعي العجينة على وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يجف.

يغسل بالماء الدافئ.

كرريه مرتين في الأسبوع.