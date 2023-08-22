إيرادات فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسني في آخر 24 ساعة

يواصل الفنان أكرم حسني تحقيق إيرادات جيدة بفيلمه الجديد “العميل صفر” الذي انطلق عرضه في صالات السينما منذ أيام.

إيرادات فيلم العميل صفر

وحقق فيلم العميل صفر للفنان أكرم حسني إيردات أكثر من 953 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين.

فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر"، من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي..

الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤى عبد الله وإخراج كريم العدل.

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على الجانب الآخر، تحدث أكرم حسني، عن تجربته في فيلم العميل صفر، وذلك خلال العرض الخاص للفيلم.

وقال أكرم في تصريح خاص لـ “فيتو”: “أنا بعتز بكل الناس اللي يتعاون معاهم وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس على قد ما تعبنا.. واستنوني في رمضان 2024”.

وقال منذر رياحنة على هامش العرض الخاص لفيلم العميل صفر: "أكرم حسني أحسن حد في الدنيا".

قصة فيلم العميل صفر

وتدور قصة الفيلم حول “صفر”، حيث أخطأ موظف الصحة عند كتابة اسمه ليصبح “صفر” بدلًا من “صقر”، وهو ما يجعله ينشأ وهو لديه إيمان بأنه سيصبح عميلا سريا هاما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى الشركات يتسبب في كوارث كبيرة، ليقوم بعدها بتكوين فريقه الأمني الخاص والعمل لحساب نفسه ويكون لديه مهمة جديدة وتحدي جديد بحماية وتأمين دوقة وابنتها أثناء زيارتهم لمصر، لينتج عن هذا الأمر العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.