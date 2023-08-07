الشنطة بـ20 جنيهًا، محل بالسادس من أكتوبر يحطم أسعار الأدوات المدرسية (فيديو)

الأدوات المدرسية، تعد الفترة السابقة لبدء العام الدراسي الجديد من أكثر الكوابيس المروعة التي تراود أولياء الأمور كل عام بسبب العبء المادي الذي يمثله الاستعداد لهذه الفترة، الأمر الذي يدفع “فيتو” للاستمرار في البحث عن افضل الأماكن التي تقدم المنتجات بافضل الأسعار، والذي تقوم به السيدة أم عبد الرحمن من الشيخ زايد حيث تبيع الأدوات المدرسية بمدينة السادس من أكتوبر بأسعار تنافسية للغاية لمساعدة أهالي الطلاب ولتزويد أطفالهم بكل ما يحتاجون من أدوات أو ملابس.

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قالت أم عبد الرحمن لعدسة "فيتو" ان بداية رحلتها مع بيع الأدوات المدرسة كانت في عام 2018 عندما كانت تجالس صديقاتها من أولياء الأمور ويشكون لبعضهم البعض من غلاء الأدوات المدرسية وكيف انها تمثل جزءا كبيرا من مصروف المنزل بالأخص في منطقة الشيخ زايد، ما جعلها تبدأ مشروعها لتحاول تخفيف الأعباء على نفسها في المقام الأول وكل من يواجه نفس المشاكل التي وقعت هي بها سابقًا.

ونوهت أم عبد الرحمن إلى اعتقادها في بداية المشروع أنه سيكون صفقة واحدة مع أحد المصانع وينتهي الأمر ولكن مع غلاء الأسعار والإقبال الكبير على المنتجات تتابعت الصفقات، مضيفة أنها بدأت "اونلاين" من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ولكن لم ينجح الأمر وهذا بسبب مراودة العديد من الشكوك لدي الزبائن بسبب الأسعار المنخفضة بان الجودة رديئة، لذلك قررت بيعها في حديقة المنزل الخاص بها ومع الوقت نجح المشروع حتي وصل إلى أن افتتحت محلا خاصا بها بمدينة الشيخ زايد وحاليًا يوجد فرع جديد بالسادس من أكتوبر.

أسعار أدوات المدرسة

الاستيكة من جنيه إلى 5 جنيهات

المسطرة بجنيه

البراية بجنيه

قلم جاف بجنيه والعلبة 15 جنيها

قلم رصاص بجنيه والعلبة 15 جنيها

القلم الجاف المستورد 2.5 جنيها والعلبة 25 جنيها

10 كشكول 55 جنيها

10 كراسة 35 جنيها

كشكول سلك صغير 15 جنيها

كشكول سلك كبير 25 جنيها

علبة الوان 10 اقلام 25 جنيها

زجاجة المياه ب10 جنيهات

الشنط المدرسية من 20 جنيها إلى 410 جنيهات.

كراسة رسم متوسطة ب5 جنيهات.

واللانش بوكس من 15 جنيها إلى 25 جنيها.

مصدر منتجات أم عبد الرحمن؟!

واكدت أم عبد الرحمن أن السبب في الأسعار المنخفضة لمنتجاتها هو بحثها الدائم عن المصانع التي توفر المنتجات باقل الأسعار، حيث من الممكن ان تسافر من بلد إلى بلد لتوفير ربع جنيه فقط في ثمن السلع، مضيفة انها لا تصنع ايًا من المنتجات التي تبيعها، وإنما تحاول أن تبيع بأقل سعر ممكن مع أقل هامش ربح لتستطيع مساعدة أولياء الأمور بتقليل ولو جزء بسيط من أعباء المدرسة المادية.

الإقبال على الأدوات المدرسية

وأشارت أم عبد الرحمن إلى الإقبال الكبير على الأدوات المدرسية في اليومين السابقين من افتتاحها لفرع 6 اكتوبر برغم أن موسم المدارس لم يبدأ بعد إلا أن المنتجات تباع جميعها في ساعتين وهذا لأن الأسعار والعروض التي تقدمها تجعل العديد من سكان المدينة يقبلون على الشراء حتي تنفذ الكمية للمرة الرابعة.

وأكدت ام عبد الرحمن انه بعد الانتهاء من الأدوات المدرسية سوف تطرح ملابس المدارس المختلفة من تيشيرت وقميص وجواكت للشتاء، ومن المقرر ان يكون سعر التيشرت 65 جنيها بجميع الألوان والبنطال من 50 جنيها إلى 110 جنيهات، واشارت الى توافر جميع الخامات مما يعرف "بالسمر مالتون" الى "المالتون المبطن".