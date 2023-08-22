الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

التيار الحر يطالب بالإفراج عن هشام قاسم ويندد بموقف حزب الكرامة

هشام قاسم، فيتو
هشام قاسم، فيتو

أصدر التيار الحر بيانًا، اليوم، طالب فيه بالإفراج عن رئيسه هشام قاسم، في البلاغ المقدم ضده من كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، بتهمة السب والقذف.

 

التيار الحر يطالب بالإفراج عن هشام قاسم 

وقال التيار الحر فى بيانه، في خضم انشغال القوى السياسية بالبحث حلول لمشكلات يعاني منها المجتمع للمساهمة في حلها، ومتابعة رموزه لمخرجات الحوار الوطني التي قدمتها القوى السياسية.

تفاجأنا رغم هذه التطورات في المشهد السياسي برمته، باستدعاء رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمثول أمام جهات التحقيق القضائية بصفة شاهد في البلاغ المقدم من كمال أبو عيطة.

Advertisements

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء الماضي: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

 

وأضاف الرئيس السيسي حينها: "وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

 

استدعاء هشام قاسم في بلاغ كمال أبو عيطة

وأشار إلى إنه تم استدعاء هشام قاسم، كشاهد في البلاغ المقدم من عضو لجنة العفو الرئاسي، لكنه تحول إلى متهم بناء على بلاغ أبو عيطة الذي اتهمه بالتشكيك في ذمته المالية وسبه.

اقرأ أيضا: 

هشام قاسم رئيسا لمجلس أمناء التيار الحر وعماد جاد متحدثا رسميا

والحقيقة وفق التيار الحر، ان أبو عيطة هو الذي بدأ بالسب والقذف والاتهام بحق التيار الحر بجميع مكوناته سواء الأحزاب أو الشخصيات المنضوية تحته، عندما قال -أي أبو عيطة- إنه يشتم رائحة أجندة أجنبية للتيار،  نظرًا لوجود هشام قاسم، على رأس التيار الحر.

 

وتابع البيان، الحقيقة أيضًا أن ما جاء على لسان هشام قاسم، إنما هو مجرد ذكر لواقعة نشرتها الصحف والمواقع الإخبارية حكومية وخاصة، بناء على بيان رسمى صادر وقتها من السلطات وفقًا لتحقيقات رسمية.

 

التيار الحر يستهجن موقف حزب الكرامة 

ولأن التيار الحر وفق ما ذكر في البيان الصادر عنه، يؤمن بأن الرأي يرد عليه بالرأي فلم يتجه إلى القضاء ضد أبو عيطة، بالرغم من أن كلامه حمل اتهام دون دليل وتم الاكتفاء بالرد عليه بواقعة مسجلة ومنشورة منذ أعوام مضت.

 

وتابع، كنا نتمنى أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولكن بعد مرور قرابة الشهر على التراشق، تفاجأنا بواقعة استدعاء رئيس التيار الحر هشام قاسم، وهنا نشير إلى الموقف المستغرب من حزب الكرامة المتمثل في إعلان تضامنه مع أبو عيطة في بلاغه، في الوقت الذي يرفع فيه الحزب شعارات وحدة صف ودعم العمل المشترك. 

وختم التيار بيانه بالقول، تفاجأنا كذلك في اليوم التالي بتوجيه تهمة جديدة لـ هشام قاسم، وهي سب وقذف والاعتداء على موظفين عموميين، بطريقة تخالف المنطق، ونطالب بإخلاء سبيله.

جميلة إسماعيل تكشف توصيات حزب الدستور بشأن مخرجات الحوار الوطني

بعد قرار الرئيس، كيف تساهم أغلبية البرلمان في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هشام قاسم كمال أبو عيطة حزب الكرامه لجنة العفو الرئاسى الحوار الوطنى

مواد متعلقة

أبرز جهود السيسي لنجاح الحوار الوطني، صلاحيات رئاسية قانونية ودستورية

في 3 قضايا، توصيات الحوار الوطني بلجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

الأغلبية البرلمانية: مُستعدون لترجمة توجيهات الرئيس بشأن مخرجات الحوار الوطنى

طارق العوضي يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية بعد استجابته لمخرجات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

رسميا، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات

برقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

بالأسماء، تعرف على اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تعرف على الحدود الدنيا للشعبة العلمية

3 معلومات عن حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية

من هو أحمد الباطن المدير المالي الجديد لنادي الزمالك؟

Advertisements

منوعات

المزيد

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كريمة يكشف حكم زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني

المزيد
الجريدة الرسمية