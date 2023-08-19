جميلة إسماعيل تكشف توصيات حزب الدستور بشأن مخرجات الحوار الوطني

احزاب الحركة المدنية ، كشفت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، عن بعض تفاصيل اجتماع الحركة المدنية الاخير، وأوضحت أن الاجتماع انتهى إلي استمرار انعقاده حتى الأحد القادم، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال وتأجيل قرار الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني ومخرجاته، انتظارًا لبعض القرارات الإيجابية المنتظرة في شأن ملف السجناء اليوم السبت.

مناقشة البنود الخاصة بالانتخابات الرئاسي

احزاب الحركة المدنية، وأضافت خلال تصريح لها عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، إن رؤساء أحزاب الحركة سوف سوف يجتمعون غدا، لاستكمال مناقشة البنود الخاصة بالانتخابات الرئاسية وبتطوير أداء الحركة المدنية في الفترة المقبلة.



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واستكملت قائلة: سوف تنشر (وحدة العمل الجبهوي) لحزب الدستور تقريرًا (داخليًا) مفصلًا عن إجتماع الخميس ١٧ أغسطس وتوصيات حزب الدستور في الاجتماع الأخير والتي تقدمت بها رئيسة الحزب ومسؤول وحدة العمل الجبهوي حمدي قشطة وأمين صندوق الحزب اسلام ابو ليلة.

تعليق المشاركة في جلسات الحوار الوطني

احزاب الحركة المدنية، وتضمنت هذه التوصيات أولًا ؛ تعليق المشاركة في جلسات الحوار الوطني حتي يتم ادخال التعديلات اللازمة على التوصيات والمخرجات التي صدرت عن مجلس أمناء الحوار منذ أيام بما يتفق مع ما تقدمت به أحزاب الحركة المدنية وممثليها في الحوار الوطني وتم الاعلان عنها.

ثانيًا ؛ عقد مؤتمر للمشاركين من خبراء ومتحدثين من أحزاب الحركة المدنية في الأكاديمية الوطنية ينتهي بمؤتمر صحافي ونشر ما تقدموا به من مقترحات وتوصيات من خلال النشر والأفلام المصورة علي منصات الاحزاب السياسية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد فى وقت سابق فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تصريح لة، أن اجتماع الحركة المدنية مستمر فى الإنعقاد حتى يوم غدا الأحد، للخروج برأي موحد فيما يخص عدد من القضايا المثارة وعلى رأسه الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتوصيات التي صدرت عن الحوار وكذا المقترحات الخاصة بتطوير أداء الحركة المدنية والموقف من انتخابات رئاسة الجمهورية.

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