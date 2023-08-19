بعد قرار الرئيس، كيف تساهم أغلبية البرلمان في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الحوار الوطني، قبل أيام كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إشادة بمجمل مخرجات الحوار الوطني، وأعلن إحالتها إلى الجهات المعنية ومجلس النواب لدراستها وتنفيذ ما يمكن منها، والسؤال: كيف استقبل النواب ولاسيما أغلبية البرلمان الإشادة الرئاسية واستعداداتهم للمساعدة في تنفيذها.

استعدادات أغلبية البرلمان لتنفيذ مقترحات الحوار الوطني

من ناحيته، أعلن المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية عن استعدادهم لتلقي أي تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى.

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وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة في بناء الوطن يتشارك في ترسيخها كافة أبنائه.

مخرجات الحوار الوطني والرئيس السيسي

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أية مخرجات منذ الوهلة الأولى لإطلاق الحوار، مؤكدا أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تصنع تاريخًا جديدًا يليق بجمهوريتها الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلي.

وتوجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطني، وكافة المقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوجيه بتنفيذ كافة المخرجات في كافة الملفات التي تم تناولها خلال الجلسات المختلفة.

وقال أشرف رشاد: "نحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل مجلس النواب على تلقي أي تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤى".

كشف حساب الحوار الوطني

الحوار الوطني، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها للسيد رئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.

وشهد الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.

وقد استمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي:

- 16 جلسة في المحور السياسي.

- 13 جلسة في المحور الاقتصادي.

- 15 جلسة في المحور المجتمعي.