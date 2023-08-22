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منوعات

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

عالم الحاسوب الأمريكي
عالم الحاسوب الأمريكي جون إدوارد وارنوك، فيتو

توفي عالم الحاسوب الأمريكي جون إدوارد وارنوك عن عمر ناهز اثنين وثمانين عامًا، وفقًا لما أعلنته شركة أدوبي.

وأصدرت شركة أدوبي بيانًا قالت فيه إن رائد الأعمال في وادي السيليكون وعالم الحاسوب، ومنسق الملفات "بي دي إف"، وشارك في تأسيس نظام "أدوبي سيستمز"، توفي  محاطًا بأسرته.

ولم تعلن الشركة في بيانها سبب وفاة وارنوك أو أين حدثت.

وقالت: "لقد ترك تألق جون وابتكاراته أثرًا لا يمحى على (شركة) أدوبي وصناعة التكنولوجيا والعالم".

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من هو مبتكر الـ بي دي إف؟

• عمل وارنوك بشركة "زيروكس" قبل أن ينشئ هو وزميله تشارلز جيشكه شركة لتنفيذ فكرة كانت تلقى رفضًا في عام 1982.
• وبعد قرابة العقد، استعرض وارنوك نسخة مبكرة من نسق الملف القابل للنقل أو "بي دف إف" ليغير طريقة تبادل المستندات.
• وارنوك الذي تعود أصوله لضاحية هولادي في مدينة سولت ليك، كان قد وصف نفسه بأنه كان طالبًا عاديًا متوسط المستوى أشرقت قدراته العقلية في الرياضيات في وقت لاحق.
• نال درجة البكالوريوس في الرياضيات ودكتوراه في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب من جامعة يوتاه.
• كان نجلا لمحام محلي بارز، لكنه كان طالبًا متوسط القدرات، إلى أن أبدى أحد معلمي مدرسة أوليمبوس الثانوية اهتمامًا به، كما قال لمجلة خريجي جامعة يوتاه "كونتينيوم" عام 2013.

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من هو مبتكر الـ بي دي إف مبتكر الـ بي دي إف أدوبي سيستمز جون إدوارد وارنوك شركة أدوبي وادي السيليكون

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