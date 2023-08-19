السبت 19 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد البيض للشعر، يغذى الشعر ويقويه ويعالج مشاكله

فوائد البيض للشعر،
فوائد البيض للشعر، فيتو

فوائد البيض للشعر، البيض من الأكلات المهمة لصحة الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وفوائد البيض للشعر، عديدة، فهو يحتوى على العناصر المهمة التى تغذى الشعر وتعالج جميع مشاكله وبالفعل يستخدم فى معظم وصفات الشعر.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن البيض من البروتينات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، والمواد الموجودة بالبيضةمهمة لصحة الشعر وتغذية حيث أن  البروتين الموجود في البيض يعيد إنتاج الكيراتين بالشعر مع يحافظ على قوته ولمعانه.

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فوائد البيض للشعر 

واضافت سهام، أن من فوائد البيض للشعر:-

  • يزيد من إنبات الشعر وطوله.
  • يعمل على زيادة كثافة الشعر.
  • يفرد الشعر ويجعله أكثر لمعان وانسيابية.
  • يعالج تساقط الشعر.
  • يعمل على تنعيم الشعر.
  • يعالج تقصف الشعر.
  • يعالج الشعر الهايش.
  • يمنع تكسر الشعر ويساعد فى علاج جميع مشاكله.

مخاطر البيض على الشعر 

وتابعت أن البيض يغذى الشعر ويقويه ولكن لا يجوز تركه كثيرا على الشعر حيث أن أقصى مدة له على الشعر هى 30 دقيقة فقط حتى لا يسبب تراكم الجراثيم على الشعر، كما يحب التأكد من عدم الإصابة بحساسية البيض لأنه قد يسبب التهاب فروة الرأس فى خال الإصابة بالحساسية، كما يجب الحذر لأنه يمكن أن يسبب جفاف فروةالرأس.

فوائد البيض للشعر، فيتو 

شروط استخدام البيض على الشعر 

أوضحت سهام شهاب، أنه عند استخدام البيض على الشعر يجب غسله بالماء الفاتر وليس الساخن حتى لا يتكتل البيض على الشعر، بسبب درجة الحرارة العالية، كما أن هناك العديد من الوصفات التى يعتبر البيض أساسي فيها للحفاظ على جمال الشعر.

وصفة طبيعية بالبيض لفرد الشعر ولمعانه

وتستعرض السطور التالية وصفة طبيعية بالبيض والقهوة لتغذية الشعر وفرده وجعله أكثر نعومة ولمعان.

المكونات:-

بيضة

ملعقة خل تفاح

ملعقة بن

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وصفة طبيعية لتنعيم الشعر فى نصف ساعة فقط

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وصفة البيض والقهوة لشعر مفرود ناعم ولامع

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوام كريمي.
  • نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • يعمل البيض على تغذية الشعر وعلاج التقصف، وأيضا يفرد الشعر، وخل التفاح يساعد فى علاج القشرة، والبن يغذى الشعر ويساعد فى زيادة طوله.

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