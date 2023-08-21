محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاهين بالتناوب لمدة 6 أيام

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كُلى بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة ٦ أيام.

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية، والذي يربط بين المنطقة الأثرية “الأهرامات والمتحف المصرى الكبير”.

خطة التنفيذ

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأعمال ستكون على مدار ٢٤ ساعة على النحو التالي:

۱ - الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من الساعة ١٢ صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤ .

٢- الإتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٥ وحتى يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۸.



الطرق البديلة

وتشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-



۱ - حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينًا الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة اخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

٢- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينًا الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات.

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وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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