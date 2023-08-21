الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

جل القهوة لتفتيح البقع الداكنة بالبشرة

البقع الداكنة، فيتو
البقع الداكنة، فيتو

البقع الداكنة بالبشرة من المشكلات التي تؤثر على جمال البشرة ورونقها، ما يزعج الفتيات كثيرا اللاتي يبحثن عن طرق فعالة للعلاج.

والبقع الداكنة لا تختفى بسهولة والكريمات الكيميائية تضر بالبشرة وغير فعالة لذا تلجأ الفتيات الوصفات الطبيعية.

جل القهوة لتفتيح البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل جل القهوة للتخلص من البقع الداكنة بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة بن

ربع ملعقة كركم

ملعقة جل صبار

الطريقة:

  • نحضر المكونات ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل البشرة بعدها جيدا بالماء الفاتر.
  • نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • يمكن استخدام القناع على الجسم واليدين، فهو فعال فى تفتيح البشرة.
  • القهوة تزيل الخلايا الميتة بالبشرة وتجدد خلايا البشرة.
  • جل الصبار يشد البشرة ويحافظ على شبابها.
  • الكركم يفتح البشرة ويحافظ على نضارتها.
جل القهوة، فيتو 

روتين العناية بالبشرة 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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