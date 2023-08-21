قناع التفتيح السريع، طبقيه قبل أي مناسبة

تهتم أي فتاة قبل أي مناسبة بالعناية الفائقة بالبشرة للظهور بشكل مميز وجذاب، وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

والوصفات الطبيعية فعالة كثيرا لجمال البشرة والحفاظ على نضارتها وشبابها وحماية من أي مشاكل تؤثر على جمالها.

قناع التفتيح السريع قبل المناسبات

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة سريعا قبل المناسبات.

المكونات:-

ملعقة كاكاو

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة زبادي

ملعقة لبن حليب

الطريقة:-

نحضر المكونات ونضعها معا فى بولة عميقة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يغذي البشرة ويرطبها ويجعلها صافية ونضرة وأكثر اشراقة، كما يعمل على التفتيح السريع للبشرة، ويقضي على أى عيوب بها سريعا، لذا يفضل استخدامه قبل المناسبات وسنلاحظ الفرق سريعا.

قناع التفتيح السريع قبل المناسبات، فيتو

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.