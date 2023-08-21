الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أعراض الفوبيا وأسبابها وأنواعها وطرق العلاج والوقاية

الفوبيا، فيتو
الفوبيا، فيتو

الفوبيا من الاضطرابات النفسية التى يصاب بها الكبار والصغار وتسبب أعراضا مزعجة، وللأسف ترتبط معهم بحادث مؤلم ما يزعجهم كثيرا.

ومريض الفوبيا شخص طبيعي ولكن هناك أمر ما يسبب له الهلع الشديد ويشعره ببعض الأعراض المزعجة، وبعضهم يفضل العلاج.

ما هى الفوبيا

ويقول الدكتور هشام رامى أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، إن الفوبيا هى اضطراب الإرهاب حيث يخشى الشخص من أمر ما بسبب تعرضه لموقف أو حادث ما يجعله يهابه طوال العمر.

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أنواع الفوبيا 

وأضاف رامى، إن الفوبيا تصيب عادة الصغار وكبار السن خاصة مع أمراض الشيخوخة، وهى تصيب الفئات العمرية المختلفة، والفوبيا لها أنواع عديدة، منها:

  • فوبيا الحشرات مثل فوبيا العناكب والحشرات بشكل عام
  • فوبيا السباحة
  • فوبيا الأماكن المغلقة
  • فوبيا الأماكن المفتوحة، حيث يشعر الشخص أنه سيموت فى هذا المكان المفتوح ولا يوجد أحد لينقذه وهى من أنواع الفوبيا المزعجة والصعبة
  • فوبيا الأماكن المرتفعة
  • فوبيا البحر
  • فوبيا النار
  • فوبيا الدم

أسباب الفوبيا

وتابع، أن هناك أنواع عديدة من الفوبيا فلكل شخص نوع محدد من الفوبيا مرتبط معه بذكرى مؤلمة تسبب فى إزعاجه، وهناك علم شهير قام بعمل تخرب على طفل فى عمر الثلاث سنوات، حيث قدم له عروس لعبة من الفرو وجعل الطفل يلعب بها ثم يحدث عند لمس الطفل للعروس صوت انفجار ومع تكرر الموقف أصبح الطفل يهاب العروس خوفا من صوت الانفجار، وأصبح لديه فوبيا منها، وبالتالى هكذا تحدث الإصابة بالفوبيا حيث يربط الشخص بين الشيء الذى يهابه وبين حادث مؤلم عالق فى ذاكرته.

أعراض الفوبيا 

وعن أعراض الفوبيا، قال استشارى الطب النفسي إن أعراض الفوبيا واحدة، وهى عبارة عن:

  • التوتر الشديد
  • سرعة التنفس
  • سرعة ضربات القلب
  • التعرق الشديد

أعراض فوبيا الدم

وأضاف الدكتور هشام، أن فوبيا الدم هى الوحيدة التى لها أعراض مختلفة حيث لا يشعر المريض بالتعرف وسرعة ضربات القلب، بل عندما يرى مريض فوبيا الدم ومشاهد الذبح أمامه تقل ضربات القلب سريعا ويحدث إغماء على الفور للمريض.

فوبيا العناكب الأكثر انتشارا 

وأوضح الدكتور هشام رامى، أن أكثر أنواع الفوبيا انتشارا على مستوى العالم هى فوبيا العناكب وعادة تكون بين الصغار وتستمر معهم حتى الكبر، حيث يظن مريض فوبيا العناكب أن العنكبوت سيدخل الجسم عن طريق الأنف أو الأذن ويقيم عشه بداخله، ويتكاثر داخل الأنف أو الأذن، ما يسبب إزعاجا شديدا لمريض الفوبيا.

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علاج الفوبيا 

وتابع بأن طرق علاج الفوبيا بسيطة، ولكنها تستلزم وقتا طويلا، حيث يجب أن يتعرض المريض للشيء الذي يعانيه تدريجيا حتى يعتاد عليه، وهناك أشخاص تنجح معهم هذه الطريقة كثيرا وآخرون لا.

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