مخاطر اضطرابات النوم وكيفية التغلب عليها

اضطرابات النوم من المشكلات التى تواجه فئة كبيرة من الشباب والفتيات وكذلك كبار السن ما يؤثر عليهم بشكل سلبى.

واضطرابات النوم تحدث لأسباب عديدة حيث تتغير مواعيد النوم لدى بعض الأشخاص ما يؤثر على أدائهم بشكل عام.

ويقول الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري أمراض الصدر وأمراض النوم، إن اضطرابات النوم ليست نوعا واحدا أو تحدث جراء شىء محدد ولكنها متنوعة وتختلف حسب طبيعة كل شخص وتختلف وفقًا للسلوكيات، أو مشكلات دورات النوم والاستيقاظ الطبيعية، أو مشكلات التنفس، أو صعوبة النوم، أو مدى الشعور بالنعاس أثناء النهار.

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وأضاف الطراونة، أن النوم المنتظم مهم كثيرا للصحة حيث إنه يؤثر بشكل مباشر على حياة الإنسان ونشاطه وعمله واستذكار دروسه، والإنسان يحتاج من أربع إلى خمس دورات يومية في الليلة تستمر الدورة النومية من ٩٠ إلى ١٢٠ دقيقة والنوم مرتبط بالتناغم بين الليل والنهار وكمية الضوء المحيطة المرتبطة بإفرازات هرمون الميلتونن الذي يفرز من الغدة الصنوبرية.

مخاطر اضطرابات النوم، فيتو

أفضل ميعاد للنوم

وتابع، إن هرمون الميلاتونين يبدأ في النشاط بعد غياب الشمس نتيجة لانخفاض كمية الضوء المحيطة ويكون في ذروته ما بين الساعة ١١ ليلا حتى الساعة ٥ صباحًا لذا يجب النوم في ذلك التوقيت.

أهمية النوم المنتظم

وأوضح استشارى أمراض النوم، أن اضطراب النوم يعني عدم القدرة على النوم في ذلك التوقيت وهذا الأمر يؤدي إلى مشاكل كثيرة على حياة الإنسان وصحته ادأيضًا، فالنوم يساعد الجسم على التخلص من أي التهاب بداخله ويساعد جهاز المناعة على القيام بعمله على أكمل وجه وبالتالي مقاومة جميع الأمراض.

مخاطر اضطرابات النوم

وأضاف الطراونة، لذا نجد من لديه اضطراب في النوم أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض أهمها القلب والضغط وتكرار الإصابة بالأمراض الصدرية والتنفسية وغيرها من الأمراض.

نصائح تساعدك فى التخلص من اضطرابات النوم

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة، على ضرورة الالتزام بموعد محدد للنوم ويجب من لديه اضطراب في النوم البعد عن شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة، والخلود إلى النوم في حجرة هادئة ومظلمة وجو الحجرة يكون ملائم للنوم حتى يحصل على قدر كاف من النوم ويعالج هذا الاضطراب، أما إذا استمر الأمر كثيرا فيجب على الفور التوجه إلى الطبيب المختص.