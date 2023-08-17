استشاري: كثرة الصور عبر السوشيال ميديا دليل على الاضطراب النفسي (فيديو)

ادمان الانترنت ومواقع السوشيال ميديا، أصبح منتشر بين الكبار والصغار على مستوى العالم ما يسبب العديد من الاضطرابات النفسية.

والاضطرابات النفسية الناجمة عن إدمان السوشيال ميديا، تسبب الاكتئاب ما يسبب مضاعفات خطيرة فيما بعد.

أعراض الإصابة بالاضطراب النفسي بسبب السوشيال ميديا

ويقول الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، إن هناك العديد من السلوكيات التى تؤكد الإصابة باضطرابات نفسية نتيجة إدمان السوشيال ميديا، أبرزها كثرة الصور عبر برامج التصوير التى تحمل فلاتر تصوير تجعل الشكل مميز، وبالتالى يشعر الشخص أنه مميز بهذه الصور وليس له مثيل وهذا نوع من أنواع الاضطراب النفسي الناجم عن استخدام السوشيال ميديا.

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وأضاف سالم، أن استخدام السوشيال ميديا المفرط يسبب اضطرابات النوم وانفصال فى الشخصية حيث يشعر الشخص أنه يعيش داخل حلم، وان ما يحدث حول غير حقيقي وذلك نتيجة الانخراط في عالم الانترنت والسوشيال ميديا، لذا يجب الحذر فى التعامل وعدم الجلوس لفترات طويلة أمام السوشيال ميديا، لأنه الاضطرابات النفسية تقود إلى الاكتئاب الذى لها مضاعفات خطيرة.

وتأثير السوشيال ميديا نفسي وعصبى ومرضي وله تأثير على صحة المخ والأعصاب فهو يؤثر بالسلب على النفسية حيث يزيد من الشعور بالوحدة والاكتئاب كما يجعل الإنسان أكثر انطوائية والميل للعزلة، والميل للعنف والعدوانية على حسب طبيعة الفيديوهات التى يتم مشاهدتها

ويجب استخدام وسائل السوشيال ميديا بحذر شديد وتحجيم الوقت المستخدم وذلك لأنها تؤثر على أدائنا اليومى سواء فى خاصة فى العمل لأنها تشغل صاحبها طول الوقت إلى أن يتحول الأمر لإدمان، ثم تحدث مضاعفات هذا النوع من الإدمان وأبرزها النوبات الصرعية.

مخاطر السوشيال ميديا

وللاسف مخاطر السوشيال ميديا تكمن فى مشاهدة فيديوهات عديدة أهمها فيديوهات العنف التى بها قتل ودماء، وهى خطر على شبابنا وأطفالنا لأنها تنمي العدوانية لديهم.

مخاطر السوشيال ميديا على سلوكيات الصغار

والأخطر من ذلك أنه يوجد محتويات بها إيحاءات جنسية وللأسف مثل هذه الفيديوهات يصعب منع ظهورها وهى تنشئ أجيالًا متحرشة فى الكبر، لذا يجب عند تشغيل السوشيال ميديا يجب الجلوس بجانب الصغار وغلق أي محتويات عنيفة وجنسية حفاظا على سلوكيات الطفل ونفسيته.