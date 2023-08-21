الإثنين 21 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

اعرفي كمية الماء المناسبة لطفلك قبل السنة وحتى 4 سنوات (فيديو)

شرب الماء، فيتو
شرب الماء، فيتو

الماء حياة فجسم الإنسان الماء جزء أساسي منه وأجهزة الجسم لا تعمل بأعلى كفاءة بدون الماء، لذا يجب شرب الماء بوفرة على مدى اليوم.

وينصح الخبراء دائما بضرورة تناول الماء على مدى اليوم وبكميات كبيرة حفاظا على صحة الجسم ومناعته وذلك للكبار والصغار.

ويقول الدكتور عمر الألفى استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية، فى لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن الماء ضرورى للصغار كثيرا، فبمجرد أن يتم تقديم الطعام الصلب للطفل الرضيع يجب على الأم تقديم الماء له على مدى اليوم بجانب الرضاعة لحمايته من الجفاف ومده بالكميات التى يحتاجها من الماء يوميا حفاظا على صحته.

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كمية شرب الماء المناسبة للطفل الرضيع 

وأضاف الألفى، أنه عند إتمام الطفل عام من عمره يجب أن يتناول 2 كوب ماء على مدى اليوم، أما بعد إتمام الطفل 4 سنوات من عمره يجب أن يتناول 4 أكواب ماء على مدى اليوم وكلما كبر الطفل كلما زادت الكمية، ويحب أن تهتم الأم بتقديم الماء للطفل فهى تحافظ على نشاطه وتركيزه وعمل اجهزته بأعلى كفاءة، وفى فصل الصيف تحميه من الجفاف والإجهاد الحراري، كما تمنع إصابته بالإمساك وتحميه من عسر الهضم.

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار 

وفى فصل الصيف يجب اتباع بعض النصائح مع الطفل لحمايته من مخاطر الطقس الحار، منها:-

  • تقديم السوائل للطفل على مدى اليوم مثل السوائل الدافئة والعصائر الطبيعية والشوربة الباردة.
  • يجب تقديم الماء للطفل على مدى اليوم خاصة من الصبح حتى العصر بمعدل من 4 إلى 5 أكواب.
  • عدم خروج الصغار من المنزل فى الطقس الحار.
  • يمكن خروج الأطفال بعد وقت الذروة بشرط ارتداء قبعة رأس وملابس فاتحة اللون واصطحاب زجاجة مياه باردة حتى يشرب منها الطفل، وعدم اللعب أسفل الشمس والعودة سريعا إلى المنزل ويتم الحمام الطفل بعدها.
  • تقديم الخضروات والفاكهة للطفل لأنها تحتوى على السوائل والألياف ومضادات الأكسدة المهمة التى تقوى مناعة الطفل وتجعله قادر على مقاومة حر الصيف.
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طرق تخفيف شعور الطفل بالطقس الحار

  • إحمام الطفل مرتين على الأقل يوميا صباحا ومساء لتخفيف شعوره بالطقس الحار.
  • عند الخروج من المنزل يجب السير فى أماكن الظل وحماية الطفل من الشمس بعدم جلوسه أسفلها وقت الذروة ووضع كريمات تحمى الجلد من أشعة الشمس الضارة.
  • في حالة السباحة يفضل سباحة الطفل في أوقات غير أوقات الذروة حفاظا على جلد الطفل وعدم إصابته بضربة الشمس مع وضع كريمات الحماية من الشمس له، وذلك ليس في السباحة فقط بل باقي التمارين الرياضية بشكل عام.

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