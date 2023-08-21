الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

العثور على نائب قنصل فرنسا لدى الكاميرون مشنوقا بمقر إقامته

الشرطة الكاميرونية،
الشرطة الكاميرونية، فيتو

كشفت الشرطة الكاميرونية أنها عثرت على نائب قنصل فرنسا لدى الكاميرون، كريستيان أندريه ماري هيو، مشنوقا فى مقر إقامته بحى "نكونجموندو" بمدينة دوالا، العاصمة الاقتصادية للكاميرون. 

ووفقا للمعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، اليوم الإثنين، فإن ظروف وملابسات حادث وفاة الدبلوماسي الفرنسي، البالغ من العمر 65 عاما، تشير إلى أن الدافع وراء الحادث هو "الانتحار".

نائب قنصل فرنسا في الكاميرون

وأوضحت الشرطة الكاميرونية أنها عثرت على جثة كريستيان أندريه ماري هيو، حوالي الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس، في منزله بمحور "إيتو" في حي "نكونجموندو" بمدينة "دوالا"، ووصفت الشرطة الوفاة بأنها حالة "شنق طوعي".

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ولم تصدر السلطات الكاميرونية أو القنصلية الفرنسية بيانا رسميا حول الظروف الفعلية لهذه المأساة، التي سببت حالة من الصدمة لدى الأوساط الدبلوماسية في الكاميرون والسلطات المحلية وسكان مدينة دوالا.

ورجحت وسائل إعلام كاميرونية أن تدلي السلطات خلال الأيام القليلة المقبلة بمزيد من المعلومات حول هذه الحادثة، فيما يحاول أقارب وزملاء الدبلوماسي الفرنسي فهم الأسباب التي ربما دفعته للإقدام على ارتكاب مثل هذا الفعل.

تجدر الإشارة إلى أن كريستيان أندريه ماري هيو، كان يشغل قبل وفاته منصب نائب القنصل العام لفرنسا لدى الكاميرون.

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