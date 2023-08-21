اللبن الرائب للبشرة، يرطبها ويعالج الحبوب وحروق الشمس

اللبن الرائب للبشرة، له الكثير من الفوائد، فهو ليس فقط مليئًا بالبكتيريا الجيدة والأحماض الدهنية وحمض اللاكتيك ولكنه أيضًا يلطف البشرة المجهدة والملتهبة والتي تعاني من حروق الشمس على الفور، بمجرد تمريره على البشرة.





فوائد اللبن الرائب للبشرة

اللبن الرائب للبشرة

وأكدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، أن فوائد اللبن الرائب للبشرة، متعددة وهامة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

يساعد على تقشير بشرتك: يحتوي اللبن الرائب، مثل أي منتج حليب آخر، على حمض اللاكتيك، الذي يساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة والحفاظ على نعومة الجلد.

يغذي بشرتك: تساعد الدهون الأساسية والبروتينات والفيتامينات والمعادن الموجودة في اللبن الرائب على تغذية بشرتك والحفاظ عليها.

يضيء بشرتك: يساعد حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الرائب على تقشير البشرة وتحسين مظهرها.

يقلل من حب الشباب: قد يساعد تقشير الجلد الطبيعي والخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في اللبن الرائب على فتح المسام المسدودة والعمل ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب.

يحافظ على صحة الجلد: اللبن الرائب يحافظ على مرونة الجلد.

يحافظ على بشرتك رطبة: يمكن أن يساعد محتوى الدهون الغني في اللبن الرائب على حبس الرطوبة في بشرتك، مما يوفر ترطيبًا للبشرة لفترة طويلة.

يهدئ بشرتك: اللبن الرائب له تأثير تبريد على بشرتك. يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات أن تخفف الالتهاب وحب الشباب.

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ماسكات من اللبن الرائب

وتقدم خبيرة التجميل، في السطور التالية، مجموعة ماسكات طبيعية من اللبن الرائب، لعلاج مختلف مشاكل البشرة.

اللبن الرائب والعسل

ماسك اللبن الرائب والعسل

مناسب لأنواع البشرة العادية إلى الجافة.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب مع ملعقة كبيرة من العسل. ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي المزيج بالماء البارد بعد ذلك.

فوائده: العسل له خصائص مرطبة وعلاجية معًا، مع اللبن الرائب، يعمل على تكوين مزيج ترطيب ممتاز لتحسين مرونة الجلد.

ماسك الرائب والكركم للوجه

تناسب جميع أنواع البشرة. يجب عليكي خلط اللبن الرائب مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم وتوزيع هذا الخليط على وجهك وتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

فوائده: الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. إلى جانب تنظيف بشرتك.

ماسك اللبن الرائب والليمون

يعمل على تفتيح وتوحيد لون بشرتك، لأنواع البشرة العادية إلى الدهنية. اخلطي عصير الليمون (المخفف) واللبن الرائب. ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف قبل غسله.

فوائده: يحتوي عصير الليمون على حامض الستريك (الذي يمنحه طعمًا حامضًا)، وهو حمض ألفا هيدروكسي قد يساعد في تحسين سماكة البشرة، وتفتيح البشرة، وتخليصها من البقع الداكنة.

اللبن الرائب والشوفان

ماسك اللبن الرائب والشوفان

مثالي للبشرة الحساسة. امزجي اللبن الرائب والشوفان. ضعي هذا المزيج على وجهك واغسليه بعد أن يجف.

فوائده: دقيق الشوفان هو عنصر تقشير ممتاز. كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، عندما يمزج مع اللبن الرائب، فإنه يشكل خليط رائع يساعد على إزالة الرؤوس السوداء والبثور، مما يمنحك بشرة صافية.