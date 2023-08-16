فوائد جل الصبار للبشرة، يعزز نضارة البشرة ويحافظ على شبابها ولكن يجب استخدامه بحذر

فوائد جل الصبار للبشرة، جل الصبار من المكونات الطبيعية التى اشتهرت بفاعليتها فى علاج جميع مشاكل البشرة ويستخدم منذ آلاف السنين.

وفوائد جل الصبار للبشرة، عديدة، حيث يساعد فى شد البشرة ومقاومة التجاعيد ويستخدم فى صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

أهمية الصبار للبشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن جل الصبار عبارة عن مادة هلامية تستخرج من نبات الصبار ويستخدم على البشرة بنفس حالته أو يضرب فى الخلاط، ويضاف لمعظم الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالبشرة، ويحتوى على الكولاجين وفيتامين ه وأ وسي وجميعها عناصر مهمة لتغذية البشرة والحفاظ على شبابها.

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فوائد جل الصبار للبشرة

واضافت نادية، أن من فوائد جل الصبار للبشرة:-

إن جل الصبار يرطب البشرة ويغذيها بالكولاحين الطبيعي.

يعزز من جمال البشرة ونضارتها ويجعلها صافية.

يزيد من نعومة البشرة وإشراقتها ويعزز من نضارتها.

يقاوم علامات التقدم في السن بالبشرة ويشد الوجه ويؤخر ظهور التجاعيد.

يساعد فى علاج حب الشباب ويخفى آثاره بالبشرة.

يساعد فى علاج التهابات البشرة لإحتوائه على مضادات للالتهابات، كما يستطيع أن يقضى على البكتيريا المسببة للالتهابات.

ينظف البشرة بعمق عند استخدامه فى إزالة مستحضرات التجميل.

يساعد فى علاج الخطوط بالبشرة.

يساعد فى القضاء على الهالات السوداء.

يساعد فى علاج حروق الشمس وتخفيف التهابات الجلد عند السباحة فى البحر.

يحمى البشرة من آثار آشعة الشمس.

أضرار جل الصبار للبشرة

وتابعت، أنه على الرغم من فوائد جل الصبار للبشرة، إلا أنه يجب استخدامه بطرق محددة حتى لا يتسبب فى جفاف البشرة والحساسية لأن هناك أشخاص يتحسسون من جل الصبار ما يسبب طفح جلدى وحكة بالجلد لذا يجب عمل اختبار حساسية الصبار على الجلد، كما يجب عند وضعه على البشرة عدم تركه لفترات طويلة لأنه يسبب جفاف البشرة ما يضر البشرة ومظهرها كثيرا.

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وصفة طبيعية بالصبار للعناية بجمال البشرة

ووتستعرض السطور التالية بعض الوصفات الطبيعية التى تحتوى على حل الصبار للعناية بجمال البشرة والحفاظ على شبابها.

كريم طبيعي لتفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد حيث يمنح البشرة عمر أصغر من عمرها الحقيقي بـ 10 سنوات.

المكونات:-

ملعقة لبان دكر

كوب ماء ساخن

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة لبن بودر

ملعقة جل صبار

الطريقة:-

نحضر اللبان الدكر ونغسله جيدا ثم ننقعه فى كوب ماء ساخن لمدة 4 ساعات.

ثم نصفي الخليط جيدا حيث نضع قطنة على المصفاة للتخلص من أى شوائب.

ثم نأخذ السائل الناتج ونضيف له النشاء واللبن البودر.

ونرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى الغليان ثم نقلب سريعا بعد الغليان حتى يغلظ القوام.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد قليلا، ثم نضيف جل الصبار ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق، وصلاحيتها أسبوع بالثلاجة.

يستخدم يوميا على البشرة فى المساء حيث نفرد طبقة منه على البشرة، ونتركه لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها، ومع تكرار الاستخدام سنلاحظ الفرق.