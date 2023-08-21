هل سيلان الأنف من أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

متحور كورونا EG.5 أحدث متحورات فيروس كورونا يثير اهتمام خبراء الصحة العامة في جميع أنحاء العالم وهو أحد متحورات السلالة سائدة في العالم وهي أوميكرون والذي يظل أكثر سلالات فيروس كورونا انتشارًا في العالم بحسب Washington post.

اللقاحات مازالت فعالة ضد المتحور الجديد لفيروس كورونا

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض CDC الأمريكي فإن EG.5 يمثل أكبر نسبة من حالات الإصابة بالفيروس في أمريكا.

وقالت كاثلين كونلي، المتحدثة باسم مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي CDC، إن العلاجات واللقاحات المتاحة حاليًا مازالت فعالة ضد المتحور الجديد لفيروس كورونا.

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وتتطور جميع الفيروسات وتتغير بمرور الوقت، وفي آخر تحديث لها، صنفت منظمة الصحة العالمية EG.5، الذي يتضمن سلالة مماثلة EG.5.1، كمتغير مثير الاهتمام الذي يجب على البلدان مراقبته.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس لا يشكل خطرًا على الصحة العامة مقارنة بمتحورات الأوميكرون الآخرين ولا يوجد دليل على أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة.

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5

وتتضمن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5:

السعال والحمى

القشعريرة

ضيق التنفس

التعب وآلام في العضلات أو الجسم

الصداع.

صعوبة التفرقة بين متحور كورونا EG.5 ونزلات البرد

ويسبب EG.5 أعراض مثل سيلان الأنف والعطس والسعال الجاف، وفي موسم التقلبات الجوية يصعب التفرقة بين عدوى EG.5 والإنفلونزا أو نزلات البرد.

وأكد خبراء الصحة ضرورة التشجيع على تناول اللقاحات وارتداء الكمامات والحرص على التهوية الجيدة

وتوقع خبراء الصحة أن فيروس كورونا لن يختفي ومن المتوقع أن ينتشر على نطاق أوسع خلال أشهر الشتاء وتزايد أعداد المرضى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية كشفت عن الموقف الوبائي في مصر بالنسبة لإصابات فيروس كورونا، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حاليًّا تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليًّا لمرض كوفيد-19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.