الإثنين 21 أغسطس 2023
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اقتصاد

حركة مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الإثنين 21/8/2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الاثنين، ارتفع مؤشر الدولار بحركة تداولات اليوم الإثنين، حيث اخترق المستوى 103.00  الآن عند المستوى الجديد 103.157 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من الاختراق الواضحة خلال حركة التعاملات والتي سببتها بيانات التضخم، والتي كانت قائمة مستمرة خلال حركة التعاملات على المؤشر بحركة التعاملات. 

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الدولار  ، فيتو 

 

مؤشر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الستة الأخرى 

ارتفع مؤشر الدولار بعد الارتفاع  ليثبت عند المستوى 103.157 نقطة، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%. 

 

الدولار، فيتو 

 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

(يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات) 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

 

تأثر أسواق العملات بالأوضاع الاقتصادية 

ارتفع مؤشر الدولار قرب مستوى 103.157 نقطة، مستفيدا من صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي والتي عززت توقعات أسواق العملات باستمرار البنك في تشديد السياسة النقدية، بينما استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 1890 دولار للأوقية وفى اتجاه هابط، متضررة من صعود الدولار، وبنهاية الأسبوع، استقرت أسعار الخام الأمريكي قرب مستوى 81.19 دولار للبرميل وكذلك، استقرت عقود خام برنت قرب مستوى 85 دولارا للبرميل، حيث أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على أسعار النفط هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر تضررت أسعار مختلف العملات الرقمية وبخاصة البيتكوين والتي انخفضت لأدنى مستوى منذ 3 شهور تقريبا، وبخاصة مع التقارير التي تحدثت عن رغبة شركة SpaceX، إحدى الشركات الرائدة والتي يمتلكها إيلون ماسك، ببيع أكثر من 300 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك على الرغم من أن التقارير لم تؤكد موعد البيع، ولكنها ساهمت بكل تأكيد في الانخفاض الكبير بأسعار مختلف العملات الرقمية.

 

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 20-8-2023

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-8-2023

 

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