الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 20-8-2023

التحليل الفنى للبورصة
التحليل الفنى للبورصة المصرية، فيتو

تنطلق اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بالبورصة المصرية، وحسب خبراء سوق المال من المتوقع أن يتجه المؤشر الرئيسي خلال تعاملات هذا الأسبوع إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة واختبار مستوى المقاومة الثاني والقمة التاريخية للمؤشر عند مستوى 18400 نقطة، مدعومًا بعودة نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بتعاملات الأسبوع الماضي على تراجع  93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52% مسجلًا مستوى إغلاق عند 17969.27 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية وظهور عمليات تصحيح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية.

Advertisements

 

اقرأ التالى: 6 شركات بالبورصة تتصدر القائمة من حيث قيم التداول خلال الأسبوع

 

المؤشر الثلاثينى، فيتو 

 

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52% مسجلًا مستوى إغلاق عند 17969.27 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية، ومن المتوقع أن نشهد خلال حركة تعاملات هذا الأسبوع حركة صاعدة تحاول اختراق مستوى المقاومة عند 18000 نقطة.

 

المؤشر السبعينى، فيتو 

 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 أغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة  بالجلسة السابقة على وتيرة متباينة حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3600 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

 

المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة

 البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما أن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 17600 نقطة، كما أن السوق في مرحلة الارتداد حاليا حيث أن العامل السلبي المؤثر عليها في الفترة السابقة هو التخوف من تقرير موديز واحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى أن هناك مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفع إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تحليل المؤشر ال EGX 30 تحليل المؤشر الرئيسي المؤشر تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤشر الثلاثيني

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 17-8-2023

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء 16-8-2023

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، آخر تحديث لها

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس بمعسكر سبتمبر

السيسي يقود جهود إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية وتخفيف آثارها وتوفير العملة الصعبة والسلع

أخبار مصر: هؤلاء يديرون الزمالك بعد استقالة المجلس وبيان من حسين لبيب، قصة مبكية لعروس طرابلس، أسعار الذهب، صدمة لمنتخب مصر

بريتني سبيرز تساوم سام أصغري: كلابي مقابل خاتم الزواج

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

بعد ظهورها في سيب وأنا أسيب، أحمد السعدني لهنادي مهنا: نورتي المسلسل

Advertisements

منوعات

المزيد

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

أسعار الجبس اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية