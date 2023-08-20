التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 20-8-2023

تنطلق اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بالبورصة المصرية، وحسب خبراء سوق المال من المتوقع أن يتجه المؤشر الرئيسي خلال تعاملات هذا الأسبوع إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة واختبار مستوى المقاومة الثاني والقمة التاريخية للمؤشر عند مستوى 18400 نقطة، مدعومًا بعودة نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بتعاملات الأسبوع الماضي على تراجع 93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52% مسجلًا مستوى إغلاق عند 17969.27 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية وظهور عمليات تصحيح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية.

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المؤشر الثلاثينى، فيتو

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52% مسجلًا مستوى إغلاق عند 17969.27 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية، ومن المتوقع أن نشهد خلال حركة تعاملات هذا الأسبوع حركة صاعدة تحاول اختراق مستوى المقاومة عند 18000 نقطة.

المؤشر السبعينى، فيتو

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

أغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالجلسة السابقة على وتيرة متباينة حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3600 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة

البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما أن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 17600 نقطة، كما أن السوق في مرحلة الارتداد حاليا حيث أن العامل السلبي المؤثر عليها في الفترة السابقة هو التخوف من تقرير موديز واحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى أن هناك مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفع إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.