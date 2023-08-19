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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم منتصف تعاملات السبت 19-8-2023

مؤشرات الدولار، فيتو
مؤشرات الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي اليوم منتصف تعاملات السبت، الدولار اخترق المستوى 103.00 واستقر على المستوى الجديد عند 103.43 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من الاختراق الواضحة خلال حركة التعاملات والتي سببتها بيانات التضخم، والتي كانت قائمة مستمرة خلال التعاملات المبكرة، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة، بالإضافة لتقرير الفيدرالى مساء الأربعاء الماضي. 

الدولار، فيتو 

مؤشر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الستة الأخرى 

ارتفع مؤشر الدولار اليوم منتصف تعاملات السبت  بنسبة طفيفة حوالى الـ 0.13 % عند المستوى 103.43 نقطة، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

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مؤشر الدولار، فيتو 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

(يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات) 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

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